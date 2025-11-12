Нов успешен удар срещу предприятие на "Лукойл" в Ставрополския край (ВИДЕО)

Нова успешна украинска атака с дронове срещу важен руски обект - този път в Ставрополския край. Ударът е втори срещу този обект в рамките на по-малко от половин месец - потвърждение, макар и много лаконично, има и от местните власти в този руски регион.

Става въпрос за предприятие от химическата и нефтохимическата индустрия на Русия, част от групата на "Лукойл" - "Ставролен", в района на град Будьоновск, Ставрополския край. Компанията се класира на трето място в класацията "100-те най-големи компании в Севернокавказкия федерален окръг по обем на продажбите през 2021 г." Според данните, заводът произвежда приблизително 340 000 тона етилен, 319 000 тона полиетилен и 113 000 тона полипропилен годишно. Продуктите на "Ставролен" се използват за производство на тръби, фолиа, кабелна изолация, бои и лакове.

Губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров каза следното за случилото се в официалния си канал в Телеграм: "Отломки от свалени дронове предизвикаха пожар в индустриалната зона на Будьоновск. Пожарни екипи и аварийни служби работят на мястото на инцидента. Според актуалните данни няма жертви, жилищни сгради не са понесли щети".

Според сутрешната сводка на руското военно министерство, между 23:00 часа на 11 ноември до 7:00 часа на 12 ноември московско време над руска територия са свалени 22 дрона. 8 са свалени над Ростовска област, а 4 - над Ставрополския край.

