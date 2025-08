Нова база на НАТО и цял корпус в Естония плюс нова ограда срещу Русия (СНИМКИ)

НАТО обмисля разполагането на своя германско-холандски корпус в Естония. Ако това решение бъде взето, естонският министър на отбраната Хано Певкур смята, че корпусът може да бъде базиран в Пярну - в нова база на Алианса. Решението се очаква да бъде взето по-късно тази година, предава естонското издание ERR.

Според Певкур, Естония в момента очаква решение от централата на НАТО дали да приеме германско-холандския корпус на Алианса.

"Този конкретен план е свързан с по-широка инициатива на НАТО, която включва германско-холандския корпус, отговорен за нашата зона на операции, и техния преден команден пункт. Това би включвало както нашите съюзници, които изпълняват лидерски роли на ниво корпус, така и, разбира се, нашите собствени отбранителни сили – включително наборници. От гледна точка на Естонските отбранителни сили (EDF), това е доста значимо развитие", коментира Певкур.

Корпусът ще изисква базов комплекс, проектиран за около 100 до 200 души персонал, включително сгради на щаба, спомагателни съоръжения и инфраструктура. Ако решението бъде взето в полза на Естония, Пярну може да бъде най-подходящото място поради близостта си до пристанище, летище, железопътни връзки, главна магистрала и латвийската столица Рига. Предложеното място за базата е парцел на няколко километра от центъра на града, а Естония вече е предвидила 17 млн. евро за създаване на базата.

Бившият командир на EDF Мартин Херем заяви, че в идеалния случай корпус, отговорен за операциите в балтийските държави, трябва да бъде разположен в региона и би било в интерес на Естония да го приеме.

Междувременно, на Моста на приятелството между Нарва и Ивангород се появиха нови солидни врати, които в случай на нужда да блокират бързо моста. Това ясно показва какво смята Естония за Путинова Русия:

Estonia is installing barriers on its border with Russia. Massive metal gates have been set up on the Friendship Bridge from Ivangorod to Narva, forming part of a roadblock system that can quickly block passage if needed. pic.twitter.com/YP8avmR9kB