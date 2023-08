Нова гавра в руската армия: Съблечени войници са изправени за назидание пред строя (ВИДЕО)

На кадрите се вижда как петима военнослужещи са изправени голи до стената на една от сградите, а междувременно към мястото тичат и други военни, които са свикани вероятно, за да послужи гледката като предупреждение и за назидание.

Снимащият видеото казва: "Командирите се гаврят с войниците. Извикаха военна полиция, съблякоха момчетата голи, бият ги с палки, карат ги нещо да събират по тревата."

Според снимащия, който по всяка вероятност наблюдава сцената от балкона на някаква сграда недалеч, хората (не се уточнява кои, може би живеещи наблизо) са започнали да се възмущават от случващото се. "Защо е нужно така да се гаврят, за всичко си има граници", казва той.

Автентичността на видеото и мястото, на което то е снимано, засега не е потвърдено от независим източник.

In Naro-Fominsk near Moscow, a commander stripped his subordinates naked (the authenticity of the video has not been confirmed).



"A commander is abusing the soldiers, look at this... The military police have been called," a male voiceover says. The video shows five fully… pic.twitter.com/AQqNadWuLv