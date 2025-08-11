Войната в Украйна:

Два самолета, хеликоптер и над 40 военни гасят пожарите у нас

11 август 2025, 11:46 часа 260 прочитания 0 коментара
Два самолета, хеликоптер и над 40 военни гасят пожарите у нас

Два самолета, хеликоптер и над 40 военни гасят пожарите у нас. Военните помагат в борбата с пожарите в страната,  освен това екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер "Кугър" излетя в 10:11 ч., за да се включи в гасенето на огъня в района на благоевградското село Илинденци. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. От рано тази сутрин 20 военнослужещи с техника от Трети механизиран батальон на Трето бригадно командване, под ръководството на капитан Димитър Димитров, участват в дейностите по овладяването на възобновилия се голям горски пожар в Пирин, който избухна на 25 юли тази година.

Новите огнища са в близост до Национален парк „Пирин". Теренът е пресечен и труднодостъпен и не позволява гасене със специализирана техника, а повишаващите се температури допълнително усложняват ситуацията.

В трудно достъпен район

Още: Пирин отново гори, пожарът се насочва към Природния парк

Общо 23 военнослужещи с техника от 13-то бригадно командване в Сливен, под ръководството на майор Николай Ончев, гасят горски пожар в трудно достъпен район в местността Страшко поле в района на село Мокрен, област Сливен.

Снимка Министерство на отбраната

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Повече от 90 човека участват в гасенето на пожара край Илинденци, каза директорът на горското стопанство в Сандански Симеон Ефремов. 

Още: Държавата дава стотици хиляди евро на собственици на гори срещу пожарите

Два самолета и хеликоптер ще се включат в гасенето на пожара над Илинден, каза за БТА главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Два шведски самолета, както и хеликоптер на Военновъздушните сили, се очакват в района. Част от пожара там се възобнови вчера заради високите температури и вятъра. 

Главен комисар Джартов коментира, че пожарната обстановка в страната се усложнява. Вчера са регистрирани над 200 пожара.

Още: Американци с хеликоптер дойдоха да гасят пожар в България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пожари Горски пожари военни хеликоптер
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес