Два самолета, хеликоптер и над 40 военни гасят пожарите у нас. Военните помагат в борбата с пожарите в страната, освен това екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер "Кугър" излетя в 10:11 ч., за да се включи в гасенето на огъня в района на благоевградското село Илинденци. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. От рано тази сутрин 20 военнослужещи с техника от Трети механизиран батальон на Трето бригадно командване, под ръководството на капитан Димитър Димитров, участват в дейностите по овладяването на възобновилия се голям горски пожар в Пирин, който избухна на 25 юли тази година.

Новите огнища са в близост до Национален парк „Пирин". Теренът е пресечен и труднодостъпен и не позволява гасене със специализирана техника, а повишаващите се температури допълнително усложняват ситуацията.

В трудно достъпен район

Общо 23 военнослужещи с техника от 13-то бригадно командване в Сливен, под ръководството на майор Николай Ончев, гасят горски пожар в трудно достъпен район в местността Страшко поле в района на село Мокрен, област Сливен.

Снимка Министерство на отбраната

Повече от 90 човека участват в гасенето на пожара край Илинденци, каза директорът на горското стопанство в Сандански Симеон Ефремов.

Два самолета и хеликоптер ще се включат в гасенето на пожара над Илинден, каза за БТА главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Два шведски самолета, както и хеликоптер на Военновъздушните сили, се очакват в района. Част от пожара там се възобнови вчера заради високите температури и вятъра.

Главен комисар Джартов коментира, че пожарната обстановка в страната се усложнява. Вчера са регистрирани над 200 пожара.

