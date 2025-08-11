Откриха античен гроб при ремонта на Художествената академия

Античен тегулен гроб – част от Източния некорпол на Антична Сердика, е открит при ремонта на Националната художествена академия (НХА) откъм столичната ул. "Оборище", съобщиха от висшето училище. Работата на терен започва от днес (11 август), като разкопките ще обхванат цялата площ, предвидена в проекта за ремонт и обновяване на северното крило на НХА. Откритието е в резултат на извършеното предварително археологическо наблюдение, което предхожда предстоящото пълно археологическо проучване на базата на договор между НХА и Регионален исторически музей – София.

Оттам отбелязват, че ядрото на античния гроб, покрит с римски керемиди, е разположено под и около базиликата "Св. София" и е в източна посока през целия площад около храм-паметника "Св. Александър Невски", достигайки днешния парк "Заимов". Археологическит проучвания започват още в самия край на ХІХ в., като са документирани гробни съоръжения, покриващи всички известни типове в античността (от II до нач. на V век)– обикновени ямни вкопавания, гробове с плоски, двускатни тегулни покрития, цистови и зидани градежи и сводови гробници, отбелязват от НХА.

Проектът за ремонта на сградата включва реконструкция и цялостно обновяване на северната сграда на НХА откъм ул. "Оборище" – паметник на българското културно наследство и част от централния академичен корпус на НХА. Това е първата сграда, собственост на НХА, построена през 1905 г. с подкрепата на тогавашния министър на просвещението Иван Шишманов и със съдействието на министъра на общите сгради и съобщенията Д. К. Попов. В сградата се помещават ателиета по живопис, стенопис, скулптура и графика. Проектът за реконструкция на северната сграда е с продължителност на реализация в рамките на 900 дни, което се налага от сложността на укрепването и особеностите на реставрацията на културно-историческото наследство.