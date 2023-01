"Американски специалисти провеждат експерименти с ХИВ инфекция на украинска територия от 2019 г. насам, като включват украински военнослужещи като целева група“, твърди директорът на силите за радиационна, химическа и биологическа защита към Министерството на отбраната Игор Кирилов. Той бе цитиран от контролираната от Кремъл информационна агенция РИА „Новости“ в „Телеграм“.

"Русия успя да спре изпълнението на военно-биологични програми на територията на Украйна", заяви Кирилов. Той допълни, че „поради това Пентагонът активно прехвърля незавършени изследвания към държавите от Централна Азия и Източна Европа“.

Опорката на руската пропаганда за биолабораториите, в които се разработвало мощно оръжие в Украйна с помощта на Вашингтон, не е от днес. Миналата година руснаците тръбяха, че такива лаборатории имало в завода „Азовстал“ в Мариупол, но после не успяха да ги покажат и докажат, след като защитниците се предадоха и силите на Владимир Путин превзеха обекта.

ООН отхвърля абсолютно всички подобни твърдения и заявява, че няма никакви доказателства. Руснаците опитаха да обвинят Украйна и за "мръсна бомба", но експерти на Международната агенция за атомна енергия прегледаха няколко обекта в страната и не откриха нищо такова.

Припомняме, че през октомври 2022 г. руският представител в ООН Василий Небензя изрази тезата, че американците помагали на Украйна да разпространява комари и птици, заразени с опасни вируси и болести като бруцелоза и коронавирус. Всичко това предизвика само недоумението на останалите представители на различни страни в залата.

Сега беларуската опозиционна телевизия NEXTA пише в Twitter подигравателно: „Военните птици не сработиха и руското Министерство на отбраната реши да измисли нещо ново“.

🤡 The war birds did not work, and the Russian Ministry of Defense decided to come up with something new



"American specialists have been conducting experiments with HIV infection on Ukrainian territory since 2019, including Ukrainian military personnel as the target group." pic.twitter.com/uQwqoxboEh