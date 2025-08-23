Войната в Украйна:

Съпротива за язовир "Черни Осъм": Как ще се реши водната криза в Плевен?

Жители на троянските села Орешак и Черни Осъм са притеснени от намерението на правителството да възобнови проекта за изграждане на язовир "Черни Осъм", съобщава bTV. Започването на проекта е сред дългосрочните мерки на регионалното министерство за справяне с водната криза в Плевен. Идеята за язовира е от над 30 години, но местните хора се опасяват, че изграждането му ще повлияе на природата и туризма в региона.

Кои са другите източници за вода в Плевен?

"Ние сме твърдо против, сигурни сме, че има и други източници, които могат да разрешат проблема", заяви кметът на Черни Осъм Марин Сираков.

"Приемаме с тревога новината, не бива да бъдат противопоставяни хората с вода и тези без. Имаше конкретни предложения - водоснабдяване от язовир "Сопот", изграждане на кладенци в терасите на река Дунав и изграждане на нов водопровод", посочиха гражданите.

Те отбелязват, че проблемът стои неразрешен от години и могат да се вземат мерки и да се премахнат течовете, така че да не се стига до екологичната катастрофа, която ще стане, ако се построи язовирът.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Плевен безводие липса на вода Община Плевен
