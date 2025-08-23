Съпротива за язовир "Черни Осъм": Как ще се реши водната криза в Плевен?

Жители на троянските села Орешак и Черни Осъм са притеснени от намерението на правителството да възобнови проекта за изграждане на язовир "Черни Осъм", съобщава bTV. Започването на проекта е сред дългосрочните мерки на регионалното министерство за справяне с водната криза в Плевен. Идеята за язовира е от над 30 години, но местните хора се опасяват, че изграждането му ще повлияе на природата и туризма в региона.

Кои са другите източници за вода в Плевен?

"Ние сме твърдо против, сигурни сме, че има и други източници, които могат да разрешат проблема", заяви кметът на Черни Осъм Марин Сираков.

"Приемаме с тревога новината, не бива да бъдат противопоставяни хората с вода и тези без. Имаше конкретни предложения - водоснабдяване от язовир "Сопот", изграждане на кладенци в терасите на река Дунав и изграждане на нов водопровод", посочиха гражданите.

Те отбелязват, че проблемът стои неразрешен от години и могат да се вземат мерки и да се премахнат течовете, така че да не се стига до екологичната катастрофа, която ще стане, ако се построи язовирът.

