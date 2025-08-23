Войната в Украйна:

Няма промяна в състоянието на детето, пострадало при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг"

23 август 2025, 10:37 часа 529 прочитания 0 коментара
Няма промяна в състоянието на детето, пострадало при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг"

Няма подобрение в състоянието на детето, прегазено от АТВ в „Слънчев бряг”. Това съобщават негови роднини. 35-годишната майка Христина е в мозъчна смърт. Двамата са в отделението по реанимация на университетската болница Бургас. Вчера се появиха обнадеждаващи информации за това, че детето вече се е събудил, но близки до семейството ги опровергават. Още: Протести срещу домашния арест на полицейския син, който помете с АТВ шестима души (ВИДЕО, СНИМКИ)

Марти диша сам, но все още не е събуден

„Снощи бяхме в болницата, получихме информация за Марти. Не е събуден. Диша сам и дотам. Надяваме се да се събуди”, заяви пред NOVA Златка Соколова, майката на Христина. В петък Окръжният съд в Бургас върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, който помете с електрическо АТВ петима души в „Слънчев бряг”. На първа инстанция той беше с мярка „домашен арест”, но прокуратурата обжалва.

Още: Стабилно е състоянието на детето, пострадало при инцидента с АТВ

„Имаме съмнения за нещата, които се случват и ще се случват за напред. Защо още в Несебър мярката не беше такава? Съмнения имаме и за техническата експертиза. Апелирам службите, които ще я извършват, да направят всичко възможно да бъде извършена както трябва”, заяви Светослав, брат на Христина.

Има вероятност следващата седмица да бъде променено обвинението спрямо Никола Бургазлиев, което в момента е за нанасяне на средна телесна повреда. Вчера от прокуратурата съобщиха, че може да се измени в нанасяне на тежка повреда на повече от едно лице. А в зависимост от състоянието на Христина и на Марти може да се стигне и до много по-сериозно обвинение. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че инцидентът стана на 14 август, когато петима души, сред които три деца, бяха блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем. Управлявал го е младеж на 18 години. Пред пристигналите на място полицаи водачът е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което установил непосредствено след наемането му.

Още: Мистериозно момиче се е возило на АТВ-то, помело шестима души в Слънчев бряг

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
дете Слънчев бряг АТВ състояние
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес