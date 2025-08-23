Няма промяна в състоянието на детето, пострадало при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг"

Няма подобрение в състоянието на детето, прегазено от АТВ в „Слънчев бряг”. Това съобщават негови роднини. 35-годишната майка Христина е в мозъчна смърт. Двамата са в отделението по реанимация на университетската болница Бургас. Вчера се появиха обнадеждаващи информации за това, че детето вече се е събудил, но близки до семейството ги опровергават. Още: Протести срещу домашния арест на полицейския син, който помете с АТВ шестима души (ВИДЕО, СНИМКИ)

Марти диша сам, но все още не е събуден

„Снощи бяхме в болницата, получихме информация за Марти. Не е събуден. Диша сам и дотам. Надяваме се да се събуди”, заяви пред NOVA Златка Соколова, майката на Христина. В петък Окръжният съд в Бургас върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, който помете с електрическо АТВ петима души в „Слънчев бряг”. На първа инстанция той беше с мярка „домашен арест”, но прокуратурата обжалва.

„Имаме съмнения за нещата, които се случват и ще се случват за напред. Защо още в Несебър мярката не беше такава? Съмнения имаме и за техническата експертиза. Апелирам службите, които ще я извършват, да направят всичко възможно да бъде извършена както трябва”, заяви Светослав, брат на Христина.

Има вероятност следващата седмица да бъде променено обвинението спрямо Никола Бургазлиев, което в момента е за нанасяне на средна телесна повреда. Вчера от прокуратурата съобщиха, че може да се измени в нанасяне на тежка повреда на повече от едно лице. А в зависимост от състоянието на Христина и на Марти може да се стигне и до много по-сериозно обвинение.

Припомняме, че инцидентът стана на 14 август, когато петима души, сред които три деца, бяха блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем. Управлявал го е младеж на 18 години. Пред пристигналите на място полицаи водачът е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което установил непосредствено след наемането му.

