25 ноември 2025, 09:09 часа 399 прочитания 0 коментара
Нова провокация: Руски дронове летяха над Румъния и Молдова

Поредна провокация от Кремъл - във вторник сутринта руски дрон е преминал границата над Румъния, съобщават Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна. Освен това два дрона са нарушили и въздушното пространство на Молдова, съобщават канали в Телеграм. Все още няма информация за последици или засегнати региони.

Припомняме, че в понеделник германски изтребители, участващи в мисията по еър полисинг в Румъния, както и румънски самолети F-16, бяха вдигнати по тревога два пъти през нощта, след като Русия поднови атаките с дронове срещу цивилни цели и пристанищната инфраструктура в Южна Украйна. Радари засекли въздушни обекти, насочени към украинското пристанище Измаил, което наложило излитането на два германски Eurofighter за наблюдение на въздушната обстановка. Малко по-късно дроновете изчезнали от радарите, а от Украйна били чути експлозии. Нарушение на румънското въздушно пространство не е установено и самолетите са се приземили около полунощ.

В 1:45 ч. са засечени нови въздушни цели — този път на около 30 км северно от Змийския остров. В отговор два румънски F-16 са излетели, а властите издали предупреждение чрез системата RO-ALERT за населението в северната част на окръг Тулча. И този път дроновете са останали от украинска страна и не е регистрирано нарушение на въздушното пространство. Изтребителите са се върнали в базата си в 3:51 ч.

Ивелин Стоянов
