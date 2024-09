Нова руска тактика срещу морски дронове, танк "Леопард" работи и след като е поразен (ВИДЕО)

Специалните части на Руския черноморски флот вече тренират нов метод за отбрана срещу украинските морски дронове (най-често "Магура V") - прехващане с FPV дронове-камикадзе, които се изстрелват от борда на летящ хеликоптер. Видео на тренировка за такава операция вече обикаля социалните мрежи.

Because, why not: Special Forces of the Russian Black Sea Fleet training to destroy kamikaze USVs from helicopter using FPV drones. pic.twitter.com/Y34I8jFtP6 — Clash Report (@clashreport) September 30, 2024

Украинското специализирано издание Defense Express коментира, че тази тактика не бива да се подценява – защото руснаците са на достатъчно голяма дистанция от обхвата на портативните ПВО системи, слагани на украинските дронове (те са с малък обхват и за защита на дронове – например системата R-73 има само 12 километра обхват) и защото в морето няма толкова интензивно електронно заглушаване, както на сушата, на фронта в Украйна.

R-73 беше украинският отговор на руските атаки с хеликоптери и стрелба с оръжие с малък или по-голям калибър като противодействие на морските дронове. Сега Украйна пак трябва да търси отговор – очевидно решение е инсталиране на системи за електронно заглушаване срещу FPV дронове-камикадзе.

В Черно море, макар информационният фокус да не е силен в момента, войната си тече - кадри от Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), показващи операция по превземането на една от сондажните нефтени платформи в лицето на "Пьотр Годовалец":

An attempt to storm the "Petr Godovanets", one of the gas production platforms in the Black Sea controlled by Russia.



The crews of the special unit “Dozor” of the State Border Guard Service and the GUR are working. pic.twitter.com/jg1JID26lz — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 30, 2024

Западната военна техника превъзхожда руската

Колко по-ефективно е западното оръжие личи и от кадри как макар да е поразен, германски танк "Леопард" успява не само да продължи, но и да изтегли повреден съветски танк Т-72. Твърди се, че видеокадрите са от Курска област:

