Новата мобилизация в Украйна. Руски инвалид показа как Кремъл се грижи за войниците си (ВИДЕО)

Що се отнася до демобилизацията, тя може да започне не по-рано от 2025 година, като предстои съгласуване с генщаба, който трябва да даде становище. Хората с увреждания ще могат да напускат военната служба по-рано – например такива, които са били освободени от плен, хора с инвалидност I и II група. За освободените от плен, които искат да се върнат на фронта, ще бъде даван отпуск от 90 дни. Отделно предстои да се мисли какво да се прави с хора с тежки заболявания – например онкоболни, коментира депутатът Давид Арахамия, който е част от партията на Зеленски "Слуга на народа": Нов план за мобилизация в Украйна, в Русия реват на гробищата и не поумняват (ВИДЕО)

Нищо от посоченото още не е официално – чака се внасяне на законопроект във Върховната рада (украинския парламент), но украинското издание на Forbes вече публикува материал по темата, на база свои източници сред украинските депутати. Готвеният законопроект е около 160 страници.

Пример за "грижа" за войниците в Русия

В социалните мрежи се появи пореден пример колко режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага заради систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин го е грижа за руските войници. Видеото е заснето от руски войник с ампутиран крак – той обяснява как е недоизлекуван, но е разпределен за изписване от болница и докато си чака документите е буквално "захвърлен" в палатка в нещо като хангар насред нищото:

Russian serviceman from the 255th Regiment recorded a video in an unclear abandoned location where the badly injured Russian soldiers are kept before being released "into the wild". This is how Russia treats its own people.https://t.co/6yoPpXqN6w pic.twitter.com/Zc22WbfFFc — Dmitri (@wartranslated) November 25, 2023

Война: Други новини от Украйна и Русия

Междувременно, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че има постигнато споразумение между страната му и "западни партньори" да бъде осигурена защита с военни кораби на украинския зърнен коридор. Зеленски добави, че има договорка да бъде осигурено и ново ПВО за Одеса – припомняме, че в края на работната седмица Германия обяви, че ще достави още един Patriot ("Пейтриът") на Украйна, но не е ясно дали ще е за Одеса. Досега, по инициативата "Зърно от Украйна" са изнесени над 170 000 тона зърно за Сомалия, Етиопия, Кения и Йемен – откакто Русия излезе от Черноморската зърнена сделка, каза Зеленски.

"Украйна се нуждае от повече ПВО": Сирени прекъснаха Зеленски и гостите му от Европа (ВИДЕО)

Интересен конфликт в руското военно телеграм пространство е описан в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Егор Гузенко, известен с позивна Тринадесетия, затвори телеграм канала си – заради заплахи относно негови публикации за чеченците и отряда "Ахмат". Това предизвика реакции на други руски военни блогъри, като Владислав Романов публикува и комуникация с неизвестен подател, който му предлага пари да спре да подкрепя Гузенко.

Развитие на военните действия в Украйна

На фронта в Украйна има леко затишие – за последното денонощие са станали факт 58 бойни сблъсъка, като най-горещо пак е при Авдеевка – 23 отбити руски пехотни атаки, показва сводката на украинския генщаб.

(КАРТА) В дневните обзори на популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, и на руския военен блогър и пропагандист Семьон Пегов описанията на случилото се почти не се различават. "Рибар" пише за Авдеевка, че има руско настъпление в промишлената зона от юг на града, но няма пълен руски контрол над въпросната територия – при жп възела Ясиноватска. Пегов добавя, че украинската армия има проблеми в района. И двата източника признават, че от север руснаците не могат да пробият по линията Красногоровка – Степово (5-3 километра северозападно от Авдеевка), както и при коксохимичния завод. Ясно е обаче, че на север от Красногоровка руснаците имат позиции – геолокализирани видеокадри (18+) на украински обстрели с дронове и убити руски войници го показват. Украинският генщаб изрично отбелязва Степово като място, където руснаците са спрени в последните 24 часа – както и Първомайско, на 10-11 километра югозападно от Авдеевка.

В специална публикация (превод на английски език и препратка – ТУК) инструкторът на отрядите "Щурм Z" Светослав Голиков говори за работата на руската артилерия при Авдеевка. Накратко – според него количество и боеприпаси има, но няма достатъчно точност в артилерията: "Гъстота на обстрела без резултат и лоша работа в координацията водят до похабяване на боеприпаси и загуби в бронирана техника и живота на нашите момчета". От украинска страна също има оценка на ставащото – според Серхий Цехотски, офицер в 59-та мотострелкова бригада, руснаците атакуват масирано и сякаш с мисъл повече за психологически натиск – получават идиотски команди, които идват от политическото ръководство, засичаме ги по радиото. Искат да превземат града и в същото време го сриват до основи:

"They are pushing in all directions, storming with a wider wedge from the left and right while also storming the front in Avdiivka. It looks like a mental attack. The intensity never decreased, we are constantly under the influence of their artillery, drones and infantry. They… pic.twitter.com/DbP68XSQBW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2023

(КАРТА) На източния бряг на Днепър "Рибар" твърди, че руснаците постигнали "известен успех" при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от Днепър), но това били предварителни данни. Пегов даже говори, че украинските морски пехотинци били изтласкани от горския пояс около Кринки. За момента е ясно, че боевете в района продължават.

A destroyed Russian T-90M near Krynky on the occupied left bank of the Kherson region. pic.twitter.com/whvo9otbQJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2023

A destroyed Russian communication tower on the occupied left bank of the Kherson region near the Oleshky Sands. pic.twitter.com/25RZo7s9Vv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2023

По другите направления на фронта – Запорожието, Бахмут, Купянск и Луганска област – няма данни с геолокализирани видеокадри за промени в позиции. В Купянск руският натиск е бил най-слаб – само 4 руски пехотни атаки, всичките отбити, при Синковка (8 километра северозападно от Купянск).

