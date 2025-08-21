Войната в Украйна:

"Левски никога не се предава, отиваме с гордо вдигнати глави за реванша"

Десният краен защитник на Левски Алдаир заяви, че "сините" няма да се предадат след загубата от АЗ Алкмаар с 0:2 на стадион "Васил Левски" в София. Той подчерта, че отборът ще отиде за реванша в Нидерландия с високо вдигнати глави. Алдаир коментира и това, че в съблекалнята са били наясно, че трябва да бъдат още по-внимателни за началото на второто полувреме, защото са очаквали АЗ да вдигне оборотите, но в крайна сметка са паднали два бързи гола.

В Левски знаели, че трябва да бъде още по-внимателен през второто полувреме, но...

"Мисля, че стояхме доста добре на терена през първото полувреме. Знаехме, че трябва да сме още по-внимателни през второто полувреме. В крайна сметка така се случи, че получихме два бързи гола. Имахме много положения, можехме и ние да отбележим гол, но отиваме с гордо вдигнати глави за реванша. Левски никога не се предава, отиваме още веднъж да покажем, че можем да се борим като равен с равен", каза Алдаир.

Левски - АЗ Алкмаар

"Знаем, че АЗ Алкмаар идва от едно много силно първенство. Те са един от най-добрите отбори там. Знаем силните си страни. Опитахме да ги покажем. Има и втори мач", добави още Алдаир, който направи силен мач, но през неговата зона мина атаката на гостите за първото попадение в мача.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
