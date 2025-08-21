АЗ Алкмаар наказа наивните грешки на Левски и разочарова над 30 000 на "Васил Левски"

Отборът на Левски допусна загуба от нидерландския гранд АЗ Алкмаар с 0:2 като домакин в първа среща от плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите. "Сините" получиха невероятна подкрепа на националния стадион "Васил Левски" от над 30 000 фенове, но не успяха да отговорят на класата на съперника. Освен това възпитаниците на Хулио Веласкес допуснаха и наивни грешки в отбрана, които помогнаха на нидерландците да вкарат два гола за шест минути за комфортен аванс преди реванша след седмица.

Левски започна с домакински натиск, вдъхновен от многобройните привърженици по трибуните. "Сините" опитаха няколко атаки към противниковата врата, но без да се стигне до нещо опасно. В 15-ата минута дойде и първата опасна ситуация пред вратата на Светослав Вуцов. Човекът във форма за АЗ - Трой Парът, изведе Меес де Вит, а той стреля опасно към вратата на Левски, но не намери целта.

В следващите минути АЗ Алкмаар бе по-активният отбор на терена. Гостите обаче не успяха да застрашат вратата на Светослав Вуцов. Към края на полувремето Исак Йенсен стреля опасно, но встрани от целта. Левски завърши полувремето без да допуска неприятности за Вуцов, но и не успя да предложи нещо особено в офанзивен план - нещо, върху което Хулио Веласкес ще трябва да помисли за второто полувреме.

На почивката Хулио Веласкес извърши смяна, включвайки в игра централния нападател Борислав Рупанов на мястото на Рилдо, който не е типична деветка. В 56-ата минута АЗ Алкмаар откри резултата. Исак Йенсен преодоля Алдаир на левия фланг и отправи центриране към далечната греда. Майкон увисна във въздуха, а Ибрахим Садик, който е едва 168 см висок, успя да отиграе с глава и да вкара в мрежата на Светослав Вуцов - 0:1!

Левски отговори почти мигновено, като Радослав Кирилов пресира дълбоко в половината на АЗ и предизвика грешка на съперник. Крилото на "сините" отне топката и навлезе остро в наказателното поле, откъдето подаде към точката за дузпата. Там Марин Петков нанесе удар, но не достатъчно добър, като бе в обсега на вратаря на нидерландския тим, който успя да улови топката.

В 62-ата минута АЗ Алкмаар удвои преднината си. Нидерландците буквално се разходиха през отбраната на Левски в наказателното поле, като Кеес Смит преодоля Кристиан Макун, а след това извади топката за Тюн Копмайерс. Той стреля от удобна позиция, а Светльо Вуцов някак спаси. При добавката обаче голмайсторът на АЗ Алкмаар от началото на сезона Трой Парът не сгреши - 0:2!

В 76-ата минута вратарят на АЗ увисна, но Боби Рупанов не успя да се възползва да нанесе удар към вратата. Малко след това Левски създаде още една опасна ситуация за гол. Евертон Бала стреля опасно от пряк свободен удар, но вратарят на нидерландците някак успя да избие, като топката срещна и гредата. До края АЗ Алкмаар задържа комфортния си аванс и си даде спокойствие за реванша в Нидерландия след седмица.

Състави

Левски: Вуцов, Алдаир, Димитров, Макун, Майкон, Търдин, Рилдо, Митков, Петков, Бала, Кирилов

АЗ Алкмаар: Овусу-Одуро, Де Вит, Пенетра, Гоеш, Каслус, Купмайнерс, Смит, Класи, Йенсен, Парът, Садик