Тръмп ще патрулира с полицията и военните във Вашингтон (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще патрулира по улиците на Вашингтон, окръг Колумбия, днес вечерта заедно с полицията и военните, след като миналата седмица разположи войски от Националната гвардия в столицата на страната, съобщи Reuters. "Мисля, че тази вечер ще изляза с полицията и, разбира се, с военните", заяви Тръмп в интервю за репортера на "Нюзмакс" Тод Старнс в радиопредаването му.

Подробности

Служител на Белия дом заяви, че подробностите за плановете на Тръмп ще бъдат оповестени скоро. Тръмп разположи хиляди войници от Националната гвардия и федерални агенти в града в извънредно упражняване на президентската власт, позовавайки се на това, което според него е вълна от насилие.

Trump announced that he will personally patrol the streets of Washington today.



“And I’m going to go out tonight. I’m keeping it secret. But I will go. You’re the only one who knows. You and your many listeners. You’ve got a great show. By the way, a very successful show, if you… pic.twitter.com/e3XhemMIna — NEXTA (@nexta_tv) August 21, 2025

Градските власти отхвърлиха твърдението, посочвайки федерални и градски статистики, които показват, че насилието е намаляло значително след пика през 2023 г., предаде БТА.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и министърът на отбраната Пийт Хегсет посетиха в сряда войските в Юниън Стейшън, централната жп гара на Вашингтон, въпреки че протестиращи се събраха на мястото, освиркваха ги и отправяха подигравки.

