Лудогорец с грешна стъпка и в Европа! "Орлите" пропиляха гол аванс, за да удължат серията си без победа

Българският шампион Лудогорец допусна поражение от Шкендия Тетово в първия мач от плейофите за влизане в Лига Европа. "Орлите" поведоха в резултата, но допуснаха обрат с 1:2 от северномакедонския тим. Единственото попадение за разградчани отбеляза Дерой Дуарте през първата част. Лиридин Латифи и Бесарт Ибраими бяха точки за домакините. Това е трети пореден мач за тима Руи Мота във всички турнири без победа.

Лудогорец допусна обрат в Северна Македония

Срещата започна със ситуация пред Серджио Падт, който улови без проблеми. Малко след това и "орлите" погледнаха към съперниковата врата, но се стигна до нещо опасно. Малко, след като изтече четвърт час, Лудогорец излезе напред в резултата. Станич изведе по великолепен начин Дерой Дуарте в наказателното поле, а той успя да овладее кълбото и да го изпрати в мрежата на Бубакар Гайе. 120 секунди по-късно Мунир Шуиар пропусна страхотна възможност да удвои преднината на разградчани. Футболистите на българския тим продължиха да бъдат по-активните, но не успяха да наградят устрема си и в крайна сметка допуснаха попадение от статично положение. Лиридин Латифи изравни резултата, след като бе точен от пряк свободен удар.

Секунди преди края на първата част Ерик Маркус пропусна отлична възможност да изведе Лудогорец отново напред, след като не уцели вратата от близка дистанция. Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 1:1. Втората част също започна със ситуация пред вратата на Падт, който отново внимаваше. Футболистите пред нидерландския страж обаче загубиха концентрация и допуснаха второ попадение в 60-а минута. 38-годишният Бесарт Ибраими се измъкна безпроблемно от отбраната на разградчани и с удар от близка дистанция направи резултата 2:1 в полза на Шкендия .

Руи Мота направи тройна смяна в опит да съживи безпомощните до този момент "орли". Бернард Текпетей, Ивайло Чочев и Филип Калоч замениха Шуиар, Станич и Дуарте. В 74-ата минута именно Текпетей попадна под светлината на прожекторите, но ударът му попадна във вратаря. В заключителни етапи на срещата стражът на домакините отново отказа понеслите се в атака "орли". До края на срещата така и не се стигна до други опасни ситуации и футболистите на Шендия се поздравиха с успех. Реваншът ще се играе другата седмица в Разград.

