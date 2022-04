Нови санкции чакат Русия след Буча. Те ще останат за дълго

В същото време вече стана напълно ясно, че облекчаването на санкциите трябва да бъде забравено до края на войната, а пълното им премахване – за много години, до наказването на виновните за военните престъпления и смяната на властта в Русия, свидетелстват изявленията на западни политици и чиновници.

Развитият свят наложи безпрецедентни ограничения на Русия в отговор на инвазията в Украйна. Целта им е да откъснат Русия от западните технологии и пари, за да лишат нейния лидер Владимир Путин от възможността да продължи войната в съседната страна, където руската армия вече е убила хиляди украинци и е изравнила няколко града със земята.

Ограниченията обаче оставиха Русия свободна да печели над 650 милиона евро на ден, продавайки нефт, газ и въглища на Европа, а бавните мирни преговори пораждат надежди за избягване на по-нататъшни драконовски мерки като затваряне на европейски пристанища, пълно изключване на банки от SWIFT и ембарго за петрол и газ.

Всичко се промени през миналия уикенд след публикуването на шокиращи кадри и доказателства за насилие и екзекуции на цивилни в украинските земи, окупирани от руски войски. Руското министерство на отбраната отрича зверствата и нарича фото- и видеокаадрите на световните медии за постановка.

Путин за Буча нагличко запя: Не бях аз, кой в гащите ми ...



"Снимките убити от руски войски мирни граждани в Ирпен и Буча напомнят за масовите кланетата на нацисткия и съветския режими - казва естонският премиер Кая Калас и призовава за нови санкции. - Безразличието е майката на всички престъпления. Трябва да се събират и съхраняват доказателствата, извършителите трябва да бъдат изправени пред съда. И ние имаме задължението да приемем петия набор от строги санкции на ЕС възможно най-скоро."

„Шокиран съм от ужасяващите снимки на зверствата, извършени от руската армия в освободения Киевски регион – пише председателят на Европейския съвет Шарл Мишел и постави таг #BuchaMassacre („клане в Буча").

Първите четири пакета от европейски санкции засегнаха Путин и неговото обкръжение, държавни компании и банки, свързани с правителството. ЕС замрази резервите на Банката на Русия, забрани доставката на евро в брой и луксозни стоки за Русия, но не се отказа да купува нефт, газ и въглища от нея, а също така запази възможността да плаща за тях дори чрез санкционирани банки.

Петият пакет се обсъжда от въвеждането на предишния на 15 март. Той трябваше да се появи в началото на седмицата и предполагаше известно затягане на вече съществуващите ограничения и затваряне на вратички, но не включваше ембарго.

Сега въпросът е как ЕС ще реагира на доказателствата на световни медии и правозащитници за престъпления срещу цивилни: ще ускори приемането на почти съгласувания пакет и ще го обяви още в понеделник-вторник или ще вземе решение за по-сериозни мерки, независимо че те застрашават благосъстоянието и спокойствието в Европа.

Западните медии пишат, че все още няма консенсус. Източна Европа, предимно Полша и балтийските страни, изискват решителни действия, но малка група държави, водени от Германия - индустриалният двигател и основният консуматор на енергийни ресурси в ЕС - са против ембарго и дори частичен отказ от руските петрол и газ.

За въвеждането на санкции се изисква единодушието на всички 27 държави от Европейския съюз – втората икономика в света с население над 450 милиона души. Това е добра новина за Путин, който има съчувстващи и зависими от руския газ партньори в ЕС, най-вече Унгария, Италия и Австрия.

Премахването на санкциите също ще изисква единодушно решение на всичките 27 държави. Всички – от Нидерландия до Естония – ще трябва да бъдат убедени, че извършителите са наказани, а Кремъл напълно е загубил инструментите за намеса във вътрешните работи, подкупи, кибератаки и пряка военна агресия.

Засега дори няма намеци за вдигане на санкциите. Те са много ефективни, съгласиха се в края на миналата седмица италианският премиер Марио Драги и германският канцлер Олаф Шолц и се договориха по телефона, че трябва да ги поддържат. Други са по-строги.

"Не виждаме никакви признаци за искреното желание на Русия да успее в преговорите. Затова трябва да съдим за намеренията на режима на Кремъл по делата, а не по изявленията", казва литовският премиер Ингрида Шимоните. Подкрепя я датският премиер Мете Фредериксен. И двете искат по-строги санкции срещу Русия. А полският премиер Матеуш Моравецки директно призовава за отказ за закупуване на петрол и газ от Русия.

I repeat my postulate to the EU Council: confiscate the assets of 🇷🇺 oligarchs and nation&a radical cut-off from 🇷🇺 fossil fuels.