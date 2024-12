Нови сблъсъци с полицията в осмата нощ на протести в Грузия (ВИДЕО)

Грузия е обхваната от поредна нощ на протести. За осма вечер в центъра на столицата Тбилиси се стигна до сблъсъци със силите на реда.

Pro-EU protesters are clashing with riot police for the 8th consecutive night in front of the Georgian Parliament in Tbilisi.#Protest#Georgia #Georgian #protests #Riots #Tibilisi#tiflis #Georgian_Dream pic.twitter.com/NfWsW1Z2fT