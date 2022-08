Нови взривове и съвет към руснаците да пушат по-малко. Ще има ли руска провокация в АЕЦ Запорожие?

В Крим, след полунощ имаше експлозии – поне 4, като взривовете са станали в района на военното летище Белбек, северно от "столицата" на полуострова Севастопол, съобщава агенция Reuters. Губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев твърди, че руската ПВО е свалила украински дрон. Кадри в социалните мрежи показват картина, която изглежда отразява стрелба на ПВО. Отделно има и снимки на летището, където в редичка са подредени изтребители - какво се случи на друго такова летище в Крим, летище "Саки", ПРИПОМНЕТЕ СИ ТУК! По-рано през деня, в проруски канали в Телеграм се появи информация, че украински дрон е свален до т.нар. Кримски мост, в района на Керч.

Video of an air defense missile launch in Sevastopol. 4/https://t.co/7cKCyRhspA pic.twitter.com/R0nu25PxKn — Rob Lee (@RALee85) August 18, 2022

В Нова Каховка обаче също имаше информация и видеа за серия от взривове. Twitter профилът Роб Лий, който следи много сериозно войната в Украйна, препубликува видео и информация, че е имало поне 10 експлозии. В Нова Каховка има язовир и мост през река Днепър – де факто част от съоръженията на язовира, а украинската армия вече на няколко пъти го обстреля и в момента мостът едва ли може да се ползва за прехвърляне на тежка военна техника от руснаците.

It has been a very busy day behind Russia's front lines today. https://t.co/bdflwterde — Rob Lee (@RALee85) August 18, 2022

"Както сте разбрали – нямаме нищо общо. Пушете по-малко", коментира в Twitter Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски.

- Вот теперь действительно.)



Авиабаза Бельбек, прилеты.



Воздушная тревога в Керчи.



Воздушная тревога в Севастополе.



В Белгородской области взрываются склады армейского уровня (20 А), воюющей на Изюмском направлении.



Как Вы понимаете - мы тут не при чем.



Курить меньше надо. pic.twitter.com/pjPETitscV — Arestovych (@arestovych) August 18, 2022

Съгласно сутрешния доклад на Генералния щаб на украинската армия, няма значителна промяна на фронта. В Донецка област, що се отнася до Бахмут, Славянск и Краматорски руски пробив няма, казват украинците. По-ожесточени изглежда са боевете при Авдеевка, която е в тила на град Донецк и е постоянна заплаха за руската окупация там. А на 18 август нито от руска, нито от украинска страна имаше твърдения за каквито и да било, дори минимални като големина нови овладени териториални позиции от руснаците, отбелязва в дневния си доклад американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Но руските обстрели не спират и поредно видео от Харков показва, че те удрят където сварят.

Опасенията, че ще има руска провокация при АЕЦ Запорожие обаче се засилват. Появиха се кадри как тежка руска военна техника е разположена в помещенията с турбините на ядрената централа. Но е видно, че руснаците и вербално подготвят почвата при тежък инцидент да хвърлят вината на украинците: Русия: При авария в АЕЦ Запорожие радиокативният облак ще покрие Германия, Полша, Словакия и Скандинавието. Според украинското разузнаване, служителите на "Росатом", които са били в АЕЦ "Запорожие", вече са я напуснали. А в контролираната от Кремъл руска информационна агенция "Интерфакс" се появи информация, че руската окупационна власт в Енергодар съобщила за пореден обстрел срещу града, който е създаден именно заради АЕЦ "Запорожие". Турският президент Реджеп Ердоган също изрази загриженост за случващото се в АЕЦ-а - това вече сториха редица държави, начело със САЩ, както и ООН. Ердоган беше на посещение в Украйна.

A recently leaked video proves that Russian military hardware now sits within the turbine halls of the Zaporizhzhia NPP.



A large steam turbine can be seen in start of the clip. These vehicles may be as close as 100 feet from the nuclear reactor. pic.twitter.com/D50JoUxojk — The Intel Crab (@IntelCrab) August 18, 2022

