Нови взривове в Херсон: Руснаците обстреляха родилен дом (ВИДЕО)

Медицинският персонал, пациентите и децата не са пострадали.

ОЩЕ: Показаха в снимки лъжата на Пригожин за превземането на Соледар

Руските сили редовно обстрелват Херсон и Херсонска област. Само на 9 януари, например, те са обстреляли Херсонска област 77 пъти като при атаките бяха ранени трима души.

The invaders shelled the maternity hospital in #Kherson. pic.twitter.com/wOX7G2r57C