Новият президент на Полша: Нямаме никакво доверие на Путин

Полският президент Карол Навроцки заяви, че наскоро е представил пред американските и европейските лидери твърдата позиция на Варшава относно липсата на доверие във Владимир Путин, предаде полската новинарска агенция ПАП.

На церемония по назначаването на свои съветници Навроцки каза, че е разговарял в последно време два пъти с президента на САЩ Доналд Тръмп, както и с европейски лидери, представяйки ясната позиция на Полша за липсата на доверие във Владимир Путин и в Руската федерация като цяло.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше домакин на украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Белия дом. Полски представители не получиха покана за срещата, припомня ПАП.

Навроцки заяви, че ще обсъди мира и сигурността в Украйна по време на срещата си с Тръмп, която ще се проведе на 3 септември. „Президентът на Полша е единственият европейски държавен глава, който вече има насрочена среща с президента Доналд Тръмп в близко бъдеще“, посочи Навроцки.

Полският държавен глава добави, че поддържа контакт с министър-председателя на Полша Доналд Туск и с правителството. По въпросите на сигурността на Полша и международната ситуация няма нито място, нито време за определени политически емоции, а само за интересите на полската държава“, каза той и добави, че именно правителството представлява Полша в така наречената Коалиция на желаещите.

