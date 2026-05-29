Руски или не? НАТО с информация за дрона в Румъния

Дронът, който се разби в жилищна сграда в Румъния по време на атака срещу съседна Украйна, е бил руски, заяви говорителят на НАТО Мартин О‘Донъл, цитиран от Reuters. НАТО ще направи оценка как да укрепи отбраната на Румъния и на НАТО от заплахи от дронове, добавиха от Алианса. Междувременно постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър осъди „безразсъдното нахлуване“ в своя публикация в Екс и обеща, че САЩ „ще защитават всеки инч от територията на НАТО“.

Официално обяснение защо руският дрон, ударил жилищна сграда в Румъния, не е бил свален (ВИДЕО)

Ударът

Припомняме, че руски дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния и се е разбил на покрива на жилищен блок в югоизточния град Галац, което е предизвикало пожар. Инцидентът се случи след поредната серия на размяна на удари с дронове между Русия и Украйна.

Още: Путин със своя версия за дрона, паднал в Румъния (ВИДЕО)

Реакции

Президентът на Румъния Никушор Дан обяви, че руският консул в черноморския град Констанца е обявен за персона нон грата, а консулството на Русия в града се затваря. Реакцията идва часове, след като руски дрон удари жилищен блок в град Галац. Дан също така използва профила си в социалната мрежа X, за да благодари на всеки световен лидер, който е изразил подкрепа за Румъния. Сред хората, на които румънският президент е благодарил, са Урсула фон дер Лайен, Антонио Коща, Роберта Мецола, Александър Стуб, Мая Санду, Петер Мадяр, Андрей Бабиш, Киър Стармър и др.

"Това не е игра за аматьори": Искат оставката на румънския военен министър заради руския дрон