Естония може да бъде принудена да въведе задължителна военна служба за жените и то в обозримо бъдеще, тъй като раждаемостта при мъжете се е сринала от 15 000 момчета, родени годишно, до едва 4000–5000. Това ще накара прибалтийската държава да въведе евентуално задължителна военна служба от 2040 година нататък.

Ръководителят на Агенцията за отбранителни ресурси на Естония казва, че страната няма да може да запълни своите 4100 места за годишна военна служба само с мъже, наричайки задължителната военна служба за жените въпрос "кога, а не дали", предаде TVP World.

Демографската криза е нещо, което не е отличителен белег само на Естония или дори само на Европейския съюз и Русия - тя мъчи вече много развити държави. Пример е Япония - преброяването на населението там от 2025 година регистрира население от 123 милиона души. Това е спад с 3,1 милиона (2,5%) спрямо 2020 г., най-големият петгодишен спад, откакто се водят статистически данни - първата официална статистика е направена през 1920 година.

Близо 30% от населението в Япония сега е на 65 или повече години. Раждаемостта достигна рекордно ниско ниво от 705 000 души годишно, а експертите по демография прогнозират, че населението може да спадне до 87 милиона до 2070 година.

