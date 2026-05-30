Докато поредно руско пристанище и петролна база горят, в Крим и Донецк бензинът свършва (ВИДЕО)

Двама души са ранени след украинска въздушна атака в Ростовска област. Танкер и резервоар за гориво са се запалили на територията на пристанището в Таганрог - това е информация в официалния канал в Телеграм на губернатора на Ростовска област Юрий Слюсар. Той добавя, че по първоначални данни няма пострадали хора след избухналите заради дроновете пожари.

От написаното става ясно, че освен това пожар е избухнал в административената сграда на пристанището в Таганрог - отново причината е атака с далекобойни дронове, извършена от Украйна тази нощ.

"Инфраструктура за докарване на товари на кея и административна сграда са повредени. Пожарът е потушен. Няма разлив на петрол", каза в официалния си канал в Телеграм кметът на Таганрог Светлана Камбулова. Но по нейни думи са ранени двама души - мъж и жена. Тепърва и щяло да се прави оценка на щетите.

Не е само в Таганрог - в Краснодарския край, в Арамвир също е избухнал пожар - в петролна база, като в официалния канал в Телеграм на предприятието има потвърждение на новината. Там пише, че пламъците вече са потушени и че се прави оценка на нанесените щети:

Снощи мониторингови канали, следящи атаките с дронове на Украйна и Русия, съобщиха за около 200 далекобойни дрона, изстреляни към руска територия.

Крим и Донецк остават без бензин

Вчера, окупационните власти в Крим въведоха ново ограничение - до 20 литра от най-разпространения бензин А-95 на кола (превозно средство), уточни в официалния си канал в Телеграм т.нар. губернатор на полуострова Сергей Аксьонов. Времето ще покаже дали това ще помогне за решаването на проблема.

Сигналите за липса на горива и видеата, които го доказват, продължават да се множат в социалните мрежи. Пример от Евпатория - вече буквално тече надпревара да заредиш поне малко:

"В Крим все по-често се съобщава за проблеми с горивото на местните бензиностанции. Операцията по блокиране на вражеската логистика продължава и дава резултати", коментира украинският мониторингов канал Exilenova+, визирайки мащабната кампания за удари с дронове със среден обсег, която вече тормози целия "сухопътен коридор" - връзката на Крим през окупираните частни на Украйна по брега на Азовско море до Южна Русия:

В Донецк също вече официално е въведено ограничение от местните окупационни власти - до 30 литра бензин А-95.

Ukrainian forces hold fire control over the P-280 Novorossiya highway in Zaporizhzhia region. The route serves as a key land corridor to occupied Crimea. #Ukraine pic.twitter.com/u0PXDM9ZaY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 29, 2026

