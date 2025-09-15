По-малко руски туристи в ЕС и котва за Митрофанова: Брюксел с идеи за 19-ия пакет санкции

Натискът за по-строги ограничения върху руските туристически визи и мерките срещу движението на руски дипломати в рамките на Европейския съюз са сред вариантите за засилване на натиска върху Кремъл в рамките на следващия пакет санкции. Те се очакват тази седмица и ще са под №19. Войната на диктатора Владимир Путин в Украйна продължава, а рекорден брой туристи от Руската федерация – над половин милион – пристигнаха в Европа за летните си почивки тази година.

Някои дипломати казват, че държавите членки са потърсили начини да актуализират допълнително правилата, които вече бяха променени с отмяната на споразумението за улесняване на издаването на визи между ЕС и Русия. Това стана през септември 2022 г. Сега може да се хармонизират правилата за влизане в целия блок. Издаването на визи остава в компетентността на отделните държави членки.

Кои държави са "за" и кои са "против"?

Някои страни настояват за пълна забрана на руските посетители - мярка, която би изисквала квалифицирано мнозинство. Повечето от държавите на първа линия - т.е. граничещи с Русия или намиращи се близо до нея, вече са наложили строги ограничения върху заявленията за визи от руски граждани, с няколко изключения. Полша, балтийските държави, Чехия и Финландия до голяма степен са затворили вратите си за руснаци. Те подкрепят пълна забрана, съобщава Euractiv.

Въпреки това страните, които разчитат на руските туристи през лятото или по време на ваканционните периоди, за да подсилят икономиката си – например Италия, Испания, Гърция и Франция, както и приятелски настроената към Москва Унгария – са относително либерални при издаването на визи дори при продължаваща война в Украйна. Те вероятно ще са пречка в случая.

Колко руски туристи влизат в ЕС?

Според данни на Европейската комисия за 2024 г. - повече от половин милион руснаци са получили шенгенски визи. Броят им е значително по-висок в сравнение с предходната година.

"Не можем просто да приемаме руснаците да пътуват и да се наслаждават на живота си, докато тяхното правителство убива украинци и заплашва нашата сигурност ежедневно", казва пред изданието неназован дипломат от ЕС, подчертавайки, че тези, които влизат в ЕС, често са от по-заможната част от руската средна класа.

Повторният опит да се ограничат правилата за влизане на руски граждани идва в момент, когато се очаква Европейската комисия да представи нови насоки за влизане в ЕС. Те ще влязат в сила в края на годината и ще представят общи (макар и необвързващи) насоки за държавите членки относно издаването на туристически визи.

Юлия Навалная призовава ЕС: Целете се в олигарсите, не в туристите

Руски опозиционни фигури обаче предупредиха да не се смесват обикновените граждани с приближените на Кремъл. Юлия Навалная - вдовицата на покойния опозиционен лидер Алексей Навални - написа по-рано тази седмица в писмо до върховния дипломат на ЕС Кая Калас, че блокът трябва да се прицели в олигарсите и пропагандистите, а не към туристите.

"Санкциите трябва да бъдат насочени към олигарсите, служителите на силите за сигурност, пропагандистите и други съучастници на режима, а не към обикновените граждани", заяви Навалная. Тя посочи за примери личности като руския диригент Валерий Гергиев, милиардера Леонид Михелсон и други съюзници на Кремъл.

ЕС извади руски бизнесмен и починал бивш министър на ЛНР от санкционния списък

Междувременно Европейският съюз е премахнал от списъка си със санкции бизнесмена Павел Езубов и бившия министър на енергетиката на самопровъзгласилата се Луганска народна република (Луганска област на Украйна, незаконно анексирана от Русия) Константин Завизенов, който почина миналата година.

Езубов и Завизенов бяха добавени към списъците със санкции през 2022 г. За Езубов основанието бе, че е братовчед на бизнесмена Олег Дерипаска, който притежава холдинга "Руски машини", част от военнопромишления комплекс на страната. ЕС също така счете, че дейността му е свързана със сектор на икономиката, който осигурява значителен източник на доходи за руското правителство. Езубов оспори това решение. Той заяви, че становището на Съвета на ЕС относно семейните му връзки с Дерипаска не значи, че са били партньори. Според него нито един от прехвърлените му активи не е свързан с военния сектор.

Идея: да се ограничи свободата на руските дипломати

Отдавна съществува отделно предложение за ограничаване на свободата на движение на руските дипломати, които вече притежават шенгенски визи и са разположени в рамките на блока. По-ранна идея, подкрепена особено силно от Чехия, призоваваше за забрана на пътуванията в Европа извън границите на страната, в която дипломатът е акредитиран - т.е. без Шенген за тях.

Прага, подкрепена от други страни от първа линия срещу Русия, настоява за ограничаване на пътуванията на руските дипломати, като се позовава на риска от саботаж, след като страната експулсира десетки руски тайни агенти с дипломатическо прикритие през последните години.

"Арестите в Румъния миналата седмица и експулсирането на беларуски "дипломат" от Прага са още едно доказателство, че трябва да ограничим движението", казва пред Euractiv втори неназован дипломат от ЕС. "Този случай показва, че не трябва да позволяваме с Шенген да бъде злоупотребявано за враждебни дейности. Агентите, защитени от дипломатически привилегии, не трябва да имат свобода на действие в цяла Европа", заяви чешкият външен министър Ян Липавски след арестите.

Въпреки това идеята досега не е намерила подкрепа сред по-скептичните държави от ЕС. Остават съмнения относно ефективността на контрола при липса на вътрешни гранични проверки. Съществуват и опасения, че такива мерки биха предизвикали ответни действия от страна на Русия срещу европейските дипломати, разположени в Москва.

