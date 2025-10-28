Русия превръща Южна Украйна в необитаема земя: Доклад

Постоянните руски удари с дронове срещу цивилни правят контролираните от Украйна райони по поречието на река Днепър в южната част на страната все по-необитаеми. "Местните власти съобщават за рязко намаляване на населението в резултат на атаките с дронове, както и че някои райони са почти изцяло изоставени." Това пише в доклад на независими следователи в областта на човешките права към ООН, цитиран от ДПА. Тези, които са останали там, са предимно възрастни и бедни хора, сочи документът, изготвен от Независимата международна комисия по въпросите за Украйна.

Експертите от ООН казват, че руските атаки в района на река Днепър, която очертава 300-километровата фронтова линия в южната част на Украйна, са "системни" и целят да всяват ужас сред цивилните.

На прицел се взимат също пожарникари, спасители и линейки. Домовете на хората се подпалват умишлено, а усилията по гасене на пожарите се възпрепятстват.

Отделно от това е прекъсването на електро-, газо- и водоснабдяването, което прогонва местните хора оттам.

Цивилните често са "преследвани" от руски дронове на "големи разстояния" в Херсонска област, сочи още документът. Описани са поредица от подобни атаки срещу обикновени украинци, които представляват военни престъпления.

Докладът осъжда също принудителното депортиране на украински жители, най-вече от окупираните от Русия части в южната Запорожка област. Част от тези хора са били откарани в Грузия, казва комисията.

Повече от 200 очевидци са потърсени за мнения при изготвянето на доклада. Авторите отбелязват, че Москва им отказва достъп до контролираните от Русия територии въпреки многобройните молби за това.

