Ново ВИДЕО от Херсон показа стаи за мъчения

Видеокадрите са обозначени като "чувствително съдържание". Плетенчук твърди, че в тези стаи са били вкарани 31 души - предимно семейства на украински военни и украински полицаи, както и местни бизнесмени, а един от тях е прекарал 2 месеца там - без светлина, без нормална тоалетна, без легла, където да спиш - само на бетонния под.

Какво е използвано за мъчения - електрошок, но и пускане на газ.

ОЩЕ: За клетка за мъчения на деца от руснаците в Херсон съобщи украинският омбудсман

Dmytro Pletenchuk, press officer of the commandant of the defense of the city of #Kherson published a video of what the torture rooms in Kherson look like. pic.twitter.com/XhNlPxkHes