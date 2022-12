За клетка за мъчения на деца от руснаците в Херсон съобщи украинският омбудсман

"За пръв път официално потвърждаваме мъчение на деца от руските окупатори", казва Лубинец според беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Клетката за мъчения е част от предвидена за целта стая за мъчения в Херсон, който беше освободен от руска окупация през тази есен.

