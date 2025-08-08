Стана ясно кога Годой ще дебютира за ЦСКА

ЦСКА обяви вчера привличането на голмайстора на Първа лига през миналия сезон Леандро Годой. Аржентинецът пристигна в тима на Душан Керкез с трансфер от Берое. Централният нападател премина задължителните медицински прегледи и подписа своя договор с „армейците“ като се очакваше той да направи официалния си дебют с „червената“ фланелка в утрешния мач с Черно море. Това обаче няма да се случи.

Леандро Годой все още няма работна виза

Пресаташето на ЦСКА Виктор Игнатов разкри пред медиите, че Леандро Годой все още няма издадена работна виза. Поради тази причина той няма да може да играе срещу Черно море в събота, 9 юли. Очаква се през следващата седмица ръководството на „армейците“ да извади всички необходими документи и Кошмара, както всички наричат аржентинския нападател, да е на линия за мача от петия кръг на Първа лига срещу Арда Кърджали.

Аржентинецът чака с нетърпение дебюта си с "червения" екип

Самият Годой пък чака с нетърпение първия си мач с екипа на ЦСКА. Аржентинецът вече получи емблематичната фланелка с номер 9, която е била притежание на легенди от ранга на Петър Жеков, Любослав Пенев и Димитър Бербатов.

„Здравейте, фенове. Много съм щастлив, че вече съм в най-големия клуб в България. Надявам се заедно да изживеем много радостни моменти! Само ЦСКА!“, заяви Леандро Годой при представянето си като играч на "армейците".

