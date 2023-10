Русия: Свалихме украинска ракета "Нептун" близо до Крим (ВИДЕО)

„На 3 октомври около 20:30 ч. московско време беше спрян опит на киевския режим да извърши терористична атака с противокорабна ракета „Нептун“ срещу обекти на територията на Руската федерация“, се казва в съобщението на министерството. публикация в социалните медии.

„Системите за противовъздушна отбрана откриха и унищожиха украинска ракета над северозападната част на Черно море край бреговете на Кримския полуостров“, казаха от министерството. От ведомството не дават допълнителни подробности за предполагаемия инцидент.

По-рано в социалните мрежи бе съобщено, че е обявена въздушна тревога в Севастопол. По-късно тя бе отменена, като не се съобщава за нанесен удар.

