Оценка: Путин показа, че няма да използва ядрено оръжие, а само ще плаши с него

Същевременно на фронта в Украйна за пореден ден няма видима промяна, но продължават да се появяват различия между украинските и руските данни. За последните 24 часа има различна информация по отношение на две позиции – в Донецка и Луганска област.

Що се отнася до Луганска област, разликата в украинската и руската информация касае Красная Поповка (Червенопоповка). В сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия за тази позиция, която е на около 6-7 километра север-северозапад от град Кремена в Луганска област, се казва, че има спряна руска атака. Популярният руски телеграм канал "Рибар" пише, че украинската армия опитала "да контраатакува" на запад от селището, но била върната на изходни позиции. Дали е станало така – данните на руското военно министерство са далеч по-мъгляви и се говори единствено за "новини за настъпателни действия" и превзети "изгодни позиции", без изрично уточнение къде и какво. "Рибар" обаче посочва, че при магистралата Макеевка – Площанка (20-тина километра на северозапад от Кремена) украинците владеят положението, което подсказва, че голям руски успех по линията Сватово - Кремена няма.

В Донецка област става въпрос за село Яковлевка, което е позиция до град Соледар. Отново – украинският щаб посочва, че там е отбита руска атака. "Рибар" се кълне, че селото е превзето и върви "прочистване", но в подобен стил беше говорено за Маринка, после за Курдюмовка. Руското военно министерство не обелва и дума, но за сметка на това признава за поредна украинска атака при Курдюмовка – село на 15 километра югоизточно от Бахмут, за което миналата седмица руснаците тръбяха как го превзели и го изкараха голям успех.

Иначе говорителят на украинското командване "Изток" Серхий Черевати съобщи, че руската армия готви атаки в източната част на Харковска област – към Купянск и западната на Луганска област и че украинците активно контраатакуват, за да не допуснат обрат при Сватово. Според ISW руснаците бързат, за да попречат да се развие голяма украинска офанзива с тежка военна техника, защото в тези региони температурите падат и земята замръзва. Не така е в Херсонска област – там вчера имаше измерени температури от 14 градуса по Целзий.

