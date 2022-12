Кремъл хем успокоява за втора мобилизация, хем създава условия за такава

ISW обръща специално внимание на думи на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, че руснаците трябвало да вярват само на официални съобщения от руското военно министерство и да игнорират публикации в социалните мрежи. Вероятно с това изявление на Песков се цели малко да бъдат усмирени руските военни блогъри и канали в Телеграм, чието влияние в руското общество расте, смята от ISW.

Същевременно обаче, в Белгородска и Курска области се засилват слуховете, че украинската армия ще извърши инвазия. Затова и двете области тръгнаха да сформират "териториални отряди за отбрана", по подобие на самата Украйна. Украинският главен щаб съобщава и, че в Курска област се изграждат фортификационни съоръжения по границата с Украйна – в Белгородска област това отдавна се прави. А в Москва местната администрация почна да рекламира т.нар. "специална военна операция" (така режимът на Путин нарича войната в Украйна) чрез флаери.

По оценка на ISW, руското военно министерство е способно да обучава и тренира максимум 130 000 наборници в един цикъл на набор т.е. за 6 месеца. Явно е, че при по-натоварен график министерството се затруднява силно, което се вижда от жертвите на руснаците на фронта в Украйна – там, където бяха хвърлени стотици новомобилизирани без подготовка или с подготовка от само няколко дни. Според генерал-полковник Олександър Сирски, чак сега новомобилизираните руснаци, които идват на фронта, показват по-добра подготовка – вече над 2 месеца след старта на частичната мобилизация в Руската федерация.

In this intercepted call, the Russian soldier in Donetsk region tells his mother about mass deserting from the unit, poor supply, and his own desire to leave as soon as possible. pic.twitter.com/c8ye3rKUGK