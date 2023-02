Оценка: Русия няма достатъчно резерви за голям успех в Украйна (ВИДЕО)

Русия най-вероятно няма достатъчно свободни резерви, за да може да увеличи с много мащаба и интензивността на започналата вече офанзива в Луганска област.

В офанзивата липсват няколко много важни танкови формирования, което предполага, че руската армия продължава да страда от липса на тежка военна техника, особено танкове, след големите загуби на фронта в Украйна досега. Руската армия почти сигурно има в резерв някои механизирани формирования, но те са ограничени и е малко вероятно да бъдат включени в пълна мяра в офанзивата в Луганска област – а дори и да бъдат включени, едва ли това ще промени драстично хода на руското настъпление: В снимки: 1000 унищожени руски танка в Украйна, 273 украински

Най-вероятно руската офанзива ще продължи известно време и може да набере известна инерция, но много вероятно ще постигне по-малко от поставените цели и Кремъл няма да види мечтаните оперативни успехи. Това е оценката на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Основно в офанзивата са ангажирани сили под командването на Западното и Централното военно окръжие в Руската федерация – 20-ти корпус, 144-та мотострелкова дивизия, Трета мотострелкова дивизия, които атакуват през линията Сватово – Кремена. Там има и части от Четвърта танкова дивизия на Първи армейски корпус, 26-ти танков полк от 47-ма танкова дивизия на Първи армейски корпус и 27-ма танкова бригада на Първа танкова дивизия на руската армия. В района са разположени и части от Шести танков полк на 90-та танкова дивизия. Отделно са милиците на т.нар. ЛНР (Луганска народна република) и ДНР (Донецка народна република), доброволческото формирование БАРС, което също се бие основно при Сватово и Кремена. Но липсата например на Шести армейски корпус и ограниченото присъствие на Първа танкова дивизия (тя претърпя големи загуби в началото на войната, в Чернигов) подсказва, че Русия все още изпитва затруднения да окомплектова частите си след многото дадени жертви в Украйна: Почти 200 000 са вече убитите и ранените руснаци в Украйна, твърди "Ню Йорк Таймс"

Според ISW, до момента руските загуби в Украйна са равносилни на 16 унищожени танкови полка. А идването на около 40 автобуса с наемнции от ЧВК Вагнер в Мелитопол всъщност не може да покрие скорошните руски загуби при Угледар (Въгледар, Вухледар) – там с огромни загуби се бие 155-та бригада на руската морска пехота, която е част от Източното военно окръжие в Русия: ВИДЕО: Руски разгром при Угледар накара руски източник да кълне на "идиоти"

More than 40 buses with Wagner PMC forces arrived in the Zaporizhzia region near Melitopol. Russian sources are hinting towards an offensive there, but 40 buses equals roughly 1500-2000 soldiers which isn't even enough to cover Vuhledar losses. pic.twitter.com/ajC5l8lr9H — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 19, 2023

The 72th mechanized brigade named after the Zaporozhian Cossacks continues to burn Russian equipment in the direction of Vuhledar. pic.twitter.com/y09656moDa — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 19, 2023

Развитие на военните действия в Украйна

(КАРТА) Бахмут продължава да е най-горещата точка на войната за момента. Съгласно сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия, руснаците са спрени при Берховка (5 километра северно от Бахмут, на юг от Парасковивка), Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут), в предградията на самия Бахмут. Сводката показва, че южният фронт на Бахмут за момента е овладян и логистичната линия Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут работи. Че руснаците се провалиха засега в опита да прекъснат този път на снабдяване на защитниците на Бахмут потвърждава и руският телеграм канал "Рибар".

Reportedly on the outskirts of Bakhmut. Ukrainian forces attacking Wagner PMC positions with a BMP-2 and a 2A42 30mm rapid firing cannon. pic.twitter.com/dCBjj3TOl8 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 19, 2023

(КАРТА) От север обаче руснаците усилват натиска и боевете при Берховка подсказват, че скоро може да бъдат отрязани магистралите М03 (Киев – Довжански) и Е40 (Славянск – Бахмут). Има и украински, и руски данни, че руските сили са овладели кръстовището на М03 и Т0513, което води към северните предградия на Бахмут откъм Берховка. Руската идея е да се прекъсне логистичната линия Яходно – Берховка през Кромово. Отделно има данни, че руснаците са успели да превземат една от високите позиции при Берховка, но те са непотвърдени – ако е вярно, отбраната на Берховка ще бъде неимоверно затруднена.

Video of BMP-2 operation of various units of the 93rd Brigade in Bakhmut. pic.twitter.com/OJmhwzZ1wp — Paul Jawin (@PaulJawin) February 19, 2023

(КАРТА) При Угледар руските загуби са толкова значителни, че за момента руските части буквално не правят нищо. Украинската армия вече зае позиции в северната част на село Николско и всъщност разшири територията, която владееше още преди последната руска атака към Угледар. Геолокализирани видеокадри показват какво се случва на руснаците в Николско:

This is not Dachi, but the village of Mikilskoye, about 2.3 km south of Vuhledar. 1st tank 47.756182, 37.258911 — Paul Jawin (@PaulJawin) February 19, 2023

(КАРТА) В Луганска област руснаците продължават да вдигат оборотите. Билохоривка, на 10 километра южно от Кремена, е посочена от украинския щаб като удържана позиция в последното денонощие, но руснаците атакуват по-силно Красная Поповка и Ямполовка, което подсказва, че руската армия вече има по-удобни позиции там. Руски пробив в истинския смисъл на думата обаче няма.

(КАРТА) В Харковска област, в направлението откъм Купянск няма много ясни новини. Украинците обаче са категорични, че руската армия не е превзела Хряниковка. Руснаците изглежда се готвят да атакуват Дворична, което минава през превземането на Хряниковка.

