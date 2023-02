Руски разпад: Пригожин срещу Кадиров, ЧВК Вагнер и ДНР срещу руската армия (ВИДЕО)

Напрежението между редовната руска армия и паравоенните формирования, които хем се водят част от нея, хем всъщност са обособени отделни единици, расте.

Пореден пример е обявеното от руското военно министерство освобождаване на Едуард Басурин, говорител на милициите на т.нар. ДНР (Донецка народна република), коментира в дневния си доклад за развитието на войната в Украйна американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), като дава препратки към всяка цитирана реакция. Това предизвика реакции в Телеграм, като руският военен кореспондент Александър Сладков коментира, че руското военно ръководство търси как да замени всички командири на ДНР и ЛНР (т.нар. Луганска народна република) с офицери от редовната руска армия. Съответно, появиха се реакции как тези полеви командири на проруските сепаратистки милиции имат боен опит, придобит "на терен" и са по-добре подготвени от "книжни плъхове", макар и офицери от руската армия. А създателят на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обяви в официален свой канал в Телеграм, че ще се срещне с командири на проруските милиции, за да обсъди въпроса с Басурин.

Пригожин открито води кампания на противопоставяне срещу руското военно министерство, но чеченският лидер Рамзан Кадиров засега отказва да се присъедини към нея. Кадиров обяви в канала си в Телеграм, че чеченците с радост ще следват заповедите на новоназначените от Владимир Путин висши командири. Това стана, след като Пригожин посети ранен командир от формированието "Ахмат" на 16 февруари и с тази визита протегна ръка към Кадиров за общи действия.

Кашата става още по-голяма предвид съобщение от руски военен блогър в Телеграм, че руското военно министерство не спазва обещанията си за даване на пари на доброволците на фронта. Конкретно – войниците във формированието БАРС, което е активен резерв на руската армия и се бие по линията Сватово – Кремена в Луганска област, трябва да получават между 4000 и 9000 рубли (54 – 122 долара) месечно, обаче това не се случва. Не се дават и компенсации за получени наранявания на фронта, като това се казва от друг руски военен блогър. Има предупреждения, че този въпрос трябва да бъде решен, за да не избухне недоволство.

На този фон се появиха видеокадри как войници от ЧВК Вагнер и редовната руска армия се карат относно поставени бойни задачи, като в края на "разговора" един от "вагнеровците" стреля с автомат във въздуха. Това видео е продължение на друго, на което "вагнеровци" стрелят по портретите на началника на руския щаб и командващ руската армия в Украйна генерал Валерий Герасимов и на генерал Александър Лапин, който се прочу с поражението в Харковска област, довело до загубата на Купянск, Лиман и Изюм през септември, 2022 година. Пригожин отрече видеото със стрелбата по портретите да е дело на негови войници.

Infighting part 2. A discussion between Wagners and the regular Russian army forces.



They're already firing warning shots. It's waiting for them to shoot at each other. According to plan. https://t.co/Qh2mYznc5N pic.twitter.com/rkKZ8DByPj — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 18, 2023

Извън явната неразбория при руските военни, руският пропаганден канал Readovka излезе с анализ-предложение руснаците да атакуват електропреносна инфраструктура при украинските АЕЦ, за да ги карат по-често да намаляват и спират мощности аварийно, което накрая да доведе до пълно изключване. Това ще носи повече полза от сегашните "масирани" руски ракетни атаки, смятат пропагандистите. Засега такава руска тактика не се наблюдава на терен.

Развитието на военните действия в Украйна

The 30th mechanized showed footage of their work in the outskirts of Bakhmut. Precision work. pic.twitter.com/CRT5vyY1Gp — NOËL ?￰゚ヌᄎ ?￰゚ヌᆭ (@NOELreports) February 18, 2023

(КАРТА) Най-горещата зона си остава Бахмут, като на север от града руснаците в момента имат по-голям успех, отколкото на юг. Основните боеве на север са южно от Парасковивка (4-5 километра северно от Бахмут), където украинските сили бранят позиции при магистрала Е40 (Славянск – Бахмут) и M03. За момента руснаците не се хвалят с решителен пробив там, но те явно опитват да пробият някъде по цялата линия на логистиката (Е40) и вече има украински съобщения за спечелени битки още по-на север – при Берховка, Федоровка, Дъбово – Василовка и Виймка, между 5 и 23 километра северно от Бахмут.

Tanks of the 5th Assault Regiment fire at Russian positions near Bakhmut. pic.twitter.com/DPGibSCWU1 — Paul Jawin (@PaulJawin) February 19, 2023

(КАРТА) На юг обаче, при Ивановско, ситуацията става все по-добра. Руските части биват изтласквани все по-далеч от магистрала Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут, която е основна логистична линия за защитата на Бахмут. Дори популярният руски телеграм канал "Рибар" го признава в дневния си обзор: "Въоръжените сили на Украйна изтласкаха руски части от магистралата Бахмут-Константиновка: сблъсъци се водят в покрайнините на пътя". В сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия Ивановско (на 5-6 километра югозапад-запад от Бахмут) и Часов Яр (12-13 километра западно от Бахмут) са посочени като места, където украинците са спечелили и удържали позициите си. А геолокализирани видеокадри от позиции в близост до Клещеевка (7 километра южно от Бахмут) показват как руските сили биват спирани и бягат.

(КАРТА) Има неофициални данни, че украинците притискат руснаците и още по-на юг, а в източните покрайнини текат боеве в район "Забахмутка" и при околовръстната улица "Фьодор Максимиенко" (КАРТА), като украинската армия си е върнала някои позиции там.

48.590672° 38.033209°

Tropp movement and shelling

Eastern Bakhmut/ Бахмут Don. Oblast@GeoConfirmed pic.twitter.com/paYQhsCCDy — Toaster (@klinger66) February 18, 2023

Всичко това категорично показва, че руснаците изобщо не са близо до оперативно обкръжаване на Бахмут, противно на постоянни твърдения от страна на ДНР.

Artillery of the 56th brigade at work. pic.twitter.com/zSRjzfzcq2 — Paul Jawin (@PaulJawin) February 19, 2023

(КАРТА) По отношение на Угледар (Въгледар) и Авдеевка промяна няма – единствено изглежда ясно, че руснаците опитват да обкръжат Маринка, след като от март 2022 година насам пробваха да пробият фронтално и не успяха.

В Луганска и Харковска област най-значимото събитие е твърдението на руското военно министерство, че било превзето село Хряниковка, но украинците отричат. Селото, по думите на Олексий Арестович, бивш съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, е буквално от 600 жители. Това ли е то голямата руска офанзива, иронизира Арестович в предаването "Фейгин LIVE".

