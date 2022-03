Оценката на САЩ: Планът на Путин за овладяване на Украйна засега се проваля

Информацията за това заключение беше изнесена от сенатора-републиканец Крис Мърфи в Twitter. Той уточнява, че заради действията на украинската армия, руските сили са загубили много оборудване и са претърпели много провали в логистиката.

Сенаторът казва и, че очаква боевете за Киев да са „дълги и кървави”. Според него, в следващите седмици Русия ще опита да обкръжи украинската столица, а украинците се подготвят за улични боеве. Още: Путин превзема Украйна. А после какво?

Мърфи добави и друго – че американското министерство на отбраната и това на вътрешните работи настоятелно искат от Конгреса да одобри пакет от поне 6,4 млрд. долара помощ за Украйна.

Just leaving classified briefing on Ukraine crisis. A few takeaways that I can share:



1/ Confirmation that the Russians have fallen behind their timeline. Ukrainian resistance has been fierce and there have been multiple Russian equipment and logistics failures.