Очите на страха са големи: Малка украинска атака в Брянск – голям руски шум (ОБЗОР - ВИДЕО)

В Брянска област е имало украинска сухопътна атака. Тя е станала в Климовска община и снощи беше тема на разговор в доста руски пропагандни канали в Телеграм с военен уклон.

Наченките на поредна порция паника по руска рецепта обаче бяха бързо овладени – с ново твърдение, че атаката била бързо парирана и всъщност явно става въпрос за операция "разузнаване с бой". Трябвало обаче в близко време да се очакват подобни операции – със сили в рамките на един взвод и бронирана техника украинците да правят атаки. Известният руски военно-пропаганден телеграм канал „Рибар“ дава повече детайли – всъщност ставало въпрос за стълкновение, при което украинските и руските сили са били приблизително равни – по 20-тина души (КАРТА).

Шумотевицата за Брянска област е още едно доказателство за състоянието на изнервеност в руското общество. Но въпреки това изглежда тенджерата под налягане има още да кипи, преди да избухне: Настъплението в Курск ще е за дълго. Кремъл подготвя руснаците за "новото нормално"

Положението в Курска област изглежда става малко по-стабилно за руснаците – боевете продължават, но украинското настъпление вече е минимално. Това е и логично, с оглед ресурсите – вече има редица коментари, че главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски повече внимава за фланговете на операцията и не мисли да влиза още по-навътре преди да ги подсигури.

"Рибар" обобщава, че засега Глушково и Коренево са под руски контрол, но украинците заобикалят Коренево от юг. За Глушковски район сведенията са лаконични – руснаците се мъчат да построят понтонни съоръжения през река Сейм (за да могат да бягат), но с дронове и артилерия украинците непрекъснато ги спират. Руският военен блогър и пропагандист Роман Сапонков се оплаква, че украинските дронове и артилерия в лицето на HIMARS са много ефективни и е редно да се организират специални звена в руската армия, които да търсят и да "ловят" HIMARS: Руски тревоги: Украйна тръгва напред там, откъдето изтегляме войници за Курск (ОБЗОР – ВИДЕО)

Excellent work by Ukrainian special operations forces on Russian pontoons and engineering equipment in Kursk region



Pontoons are very important to the Russians after the AFU destroyed all 3 bridges over the Seim River because it is the only thing that saves them from being… pic.twitter.com/cF1Q2tkajp