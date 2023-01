Оформи се Z сеир: Гиркин и Пригожин си разменят виртуални шамари

Причината за случилото се беше изказване на Гиркин, че е време Пригожин да не бъде превръщан в обществена звезда: "Смятам, че изявленията на Пригожин показват, че човек с неговото минало на престъпник и слуга (бел. ред. - намеква за това, че Пригожин пое кетъринга на Кремъл и затова му се появи прякора "Готвача на Путин") не трябва да бъде допускан до публичното пространство на Руската федерация, за да не демонстрира свойствата на своя характер". Гиркин обаче похвали бойците на ЧВК Вагнер като "качествена" ударна част в руската армия.

В отговор Пригожин покани Гиркин да дойде в Луганска област, за да получи позиция в някой от щурмовите отряди на ЧВК Вагнер. "Няма как да му предложим командна позиция, трябва да се докаже", каза руският олигарх, като добави: "Време е за действия".

Гиркин не остана длъжен и отвърна, че няма да се разкарва чак до Луганска област – в Москва и Санкт Петербург имало офиси на ЧВК Вагнер, "за бизнес" можело да се говори и там. Вече има въпрос към Пригожин как ще отговори и на това.

