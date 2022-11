Олаф Шолц призова Путин незабавно да изтегли войските си от Украйна

„Спрете тази война, изтеглете войските си и разчистете пътя за мирни преговори, които не могат да бъдат диктувани от Русия по отношение на Украйна“, каза Шолц на конференция на Германската социалдемократическа партия (ГСДП) в Баден-Вюртемберг.

Никоя държава не е задният двор на съседа. Никой няма право да завзема чужда територия, добави той, цитира думите му и Spiegel.

⚡️Chancellor Olaf Scholz at the SPD state party conference called on Putin to withdraw Russian troops.



"Stop this war, withdraw your troops and clear the way for peace negotiations that cannot be dictated by Russia regarding Ukraine", – Scholz says.