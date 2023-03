Олена Зеленска за Запорожие: Няма да простим това

"Запорожие смело се съпротивлява на руския агресор. Като отмъщение атакува цивилни. Снощи умишлено е била ударена висока сграда. 3 етажа са напълно разрушени, има загинали хора. Продължаваме да търсим под развалините", написа Зеленска.

Тя изказа съболезнования на близките на пострадалите. ОЩЕ: Руски ракетен удар по Запорожие, има хора под руините (ВИДЕО и СНИМКИ)

Zaporizhzhia bravely resists ru-aggressor. In retaliation, it attacks civilians. A high-rise building was deliberately hit last night. 3 floors are completely destroyed, people died. We continue to search under the rubble. My condolences to the victims. We will not forgive this. pic.twitter.com/b0t2WCKuLG