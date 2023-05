ООН покани Лукашенко на среща за "устойчиво развитие" и разгневи опозицията в Беларус

Плановете на Гутериш бяха обявени от регионалния директор на ООН за Европа и Централна Азия Гуи-Йоп Сон по време на посещението му в Минск. Президентът на Беларус благодари и увери, че "ще участва в това важно събитие".

Срещата на върха "Цели за устойчиво развитие" ще се проведе през септември 2023 г. "В средата на изпълнението на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. е време да погледнем фактите. Без драстично увеличаване на ангажираността, солидарността и трансформиращите действия ще пропуснем основните цели на Програмата до 2030 г. за изкореняване на бедността, намаляване на неравенството и опазване на околната среда", се казва в писмото, изпратено от генералния секретар на ООН до Лукашенко, цитирано от беларуската държавна информационна агенция БелТа.

"Разчитам на вашата подкрепа за осигуряването на пробивите, от които нашият свят отчаяно се нуждае", гласи посланието към диктатора, който подкрепя Владимир Путин във войната в Украйна. "Очаквам личното ви участие в срещата на върха и приноса ви за превръщането ѝ в повратна точка за целите за устойчиво развитие".

Срещата на върха ще бъде в центъра на редица събития - за климата, диалог на високо равнище относно финансирането на развитието, поредица от срещи за здравеопазването и министерска среща за подготовка на събитието на върха за бъдещето през 2024 г.

„Минск напълно приветства тази инициатива“, отговаря Лукашенко. „Република Беларус е напълно ангажирана с постигането на целите за устойчиво развитие, те са ефективно интегрирани в нашите национални стратегически документи. Убеден съм, че опитът на Беларус в ефективното организиране на работата за постигане на целите за устойчиво развитие на национално ниво ще бъде интересен и полезен за много други държави членки на ООН. Ние несъмнено сме готови да го споделим по време на срещата на върха“.

Противоречивата покана на ООН към диктатора, предоставящ територията си на Русия за нападения срещу Украйна и за разполагане на ядрени оръжия, предизвика остра реакция сред опизицията в Беларус.

Телевиция NEXTA зададе на ООН няколко въпроса: „Наистина ли искате да поканите на срещата на върха един кървав диктатор, който в продължение на десетилетия брутално потиска всяка проява на свобода на беларусите? Наистина ли искате да разговаряте на среща на върха за "устойчиво развитие" с военнопрестъпник, който предоставя на Путин територия за нахлуване и изстрелване на ракети по мирни украински градове, оръжия и подкрепа? Ако е така, вашата среща на върха е място за легитимиране и оправдаване на военнопрестъпници".

Тя припомня, че в Беларус само днес официално са признати над 1500 политически затворници. "Ако ООН е забравила, бихме искали да им припомним в едно заснето видео какво се случва в Беларус напоследък", пише още NEXTA:

