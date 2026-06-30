ООН потвърди броя на екзекутираните от руснаците украински военнопленници

От февруари 2022 г. насам руските въоръжени сили са екзекутирали 129 украински военнопленници и лица, които са престанали да участват във военните действия. Това е потвърдено в доклад на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна. В документа е отбелязано още, че "от средата на ноември 2025 г. до януари 2026 г. експерти на ООН са документирали достоверни сведения за екзекутирането на 37 украински военнослужещи при 18 инцидента".

Отбелязва се също, че почти всички интервюирани освободени украински военнопленници са съобщили за изтезания или други форми на малтретиране, "въпреки че някои от тях отбелязаха, че отношението към тях и условията на задържане постепенно са се подобрили от края на 2024 г."

Експерти на ООН също така съобщиха за случаи на сексуално насилие срещу украински военнопленници, задържани цивилни лица и цивилни на окупираната от руските сили територия. Има много документирани случаи на сериозни ограничения на свободата на словото, произволни задържания, несправедливи съдебни процеси, принудителна мобилизация и налагане на руската образователна система.

Още: Руското военно министерство опроверга лъжа на Путин за фронта без да иска (ВИДЕО)

Докладът обхваща нарушения на правата на човека и международното хуманитарно право в периода от 1 декември 2025 г. до 31 май 2026 г., както и инциденти, които са се случили по-рано, но са документирани или потвърдени през този период.

Бунтът в Русия зрее: Кремъл мисли за нова драконовска мярка, за да опази режима на Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)