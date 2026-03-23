Опасност от падане: Нова порция отказали двигатели на руски пътнически самолети

Според индустриалния канал „Авиаторщина“, в рамките на една седмица пет руски пътнически самолета са претърпели повреди на двигателите си по време на полет. На 16 март 2026 г. самолет „Сухой Суперджет 100“ на авиокомпания „Россия“, летящ от Москва до Санкт Петербург, се е върнал на летище „Шереметиево“ поради повишени вибрации във втория си двигател. По-рано, на 13 март, Boeing 738 на същата авиокомпания е получил сигнал в системата за циркулация на маслото на двигателя по време на полет от Сочи до Новосибирск.

Системен проблем

На 15 март Airbus A330 на „Аерофлот“, летящ от Екатеринбург до Банкок, е бил принуден да се върне на летището на излитане поради неизправност в обезвъздушителния клапан на втория двигател. На 12 март реверсът на втория двигател на A320neo на „Урал Еърлайнс“ не се е включил по време на кацане в Хабаровск, а на 10 март подобна неизправност е регистрирана на Airbus A320 на авиокомпания „С7 Еърлайнс“ на летище Иркутск, съобщи Moscow times.

Това е само малка част от системния проблем, който измъчва руската гражданска авиация на фона на санкциите, наложени след като диктаторът Владимир Путин разпали войната в Украйна. Според оценки на „Новая газета Европа“ и канала „Авиаинциденти“, броят на летателните инциденти, включващи неизправности, водещи до прекъсване на полетите, ще се учетвори през 2025 г. в сравнение с 2024 г., достигайки 800.

Причината

Основната причина е невъзможността за пълноценно обслужване на чуждестранни самолети поради санкциите. Както „Комерсант“ изчисли през февруари, от 93-те широкофюзелажни самолета Boeing и Airbus, останали в страната (от съществено значение за полети на дълги разстояния), по-малко от 60 са в експлоатация. Останалите или се подлагат на продължителна поддръжка, или са в покой поради липса на резервни части. Опитите за установяване на ремонт на двигатели в Иран са неуспешни.

Намаляване на флота

Още през 2022 г. Министерството на транспорта прогнозира намаляване на флота от такива самолети до 52 до 2030 г., но реалният брой на самолетите в експлоатация вече се приближава до тази оценка. През септември 2025 г. Русия подаде петиция до ICAO за облекчаване на ограниченията, необходими за поддържане на летателната годност на самолетите Boeing и Airbus. Замяната на чуждестранни самолети с местни се оказа неуспешна: от 15-те самолета, планирани за доставка през 2025 г., само един е доставен, сочи информация на Reuters.

Проблеми

Всички големи превозвачи изпитват проблеми. Aeroflot Group има 17 от своите 59 широкофюзелажни самолета, които са в процес на поддръжка, някои от които са бездействали повече от година. Azur Air има шест от своите 11 самолета в експлоатация, а Nordwind има два от своите девет.

Владимир Ковалски, ръководител на Държавната агенция за авиационен надзор (Госавианадзор), обяви „системен проблем“: между 2023 и 2025 г. експлоатацията на повече от 480 самолета в Русия (около половината от флота) е била приземена поради нарушения. Агенцията е документирала фалшифицирани записи за поддръжка, ремонти, извършени без участието на оторизирани организации, и „понижаване на прага за приемливи нарушения“.

Нестандартни решения

При тези обстоятелства превозвачите са принудени да търсят нестандартни решения. „Уралските авиолинии“ обявиха старта на „уникален за Русия“ проект за удължаване на експлоатационния живот на Airbus A320 над 96 000 летателни часа, използвайки собствен център, който не е сертифициран от производителя.

Експерти предупреждават за рискове за безопасността: според авиационния журналист Андрей Меншенин подобни методи отклоняват самолета от международните стандарти. Авиационният експерт Вадим Лукашевич отбеляза иронично, че компанията вече има „безценен практически опит“ в демонтажа на Airbus A320 след две аварийни кацания на летища. „Човек може само да се надява, че тази „голяма крачка напред“ ще се случи без човешки жертви“, каза той.

