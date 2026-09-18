Русия унищожава систематично влаковете в Украйна, руски удар по бизнес център в Одеса (ВИДЕО)

Русия все по-често атакува украински влакове с дронове, като "Украинските държавни железници" губят до около 40 локомотива месечно заради тези атаки, пише Politico. От началото на пълномащабната война над 500 локомотива са били повредени или унищожени, като над 60% от тези загуби са през последните 8 месеца.

Според главния изпълнителен директор на "Украинските железници", Олександър Перцовски, атаките не са насочени само към военната логистика. Русия се стреми и да наруши железопътните операции, да изолира населението във фронтовите райони и да създаде страх сред пътниците.

Наскоро атаките се разпространиха в Западна Украйна. Знакова е атаката при Ягодин, където се намираха влакове с бившия британски премиер Борис Джонсън, бившия директор на ЦРУ Дейвид Петреъс и европейски съветници по сигурността - Още: Русия удари по влакова линия, където се возят Борис Джонсън и други важни евросъветници (ВИДЕО)

Украинските железници също така изпитват недостиг на локомотиви и резервни части. Нов локомотив струва приблизително 5 милиона евро, а разликата в разстоянието на релсите в Украйна и повечето европейски страни усложнява доставката на оборудване.

Въпреки загубите, "Украинските железници" не планират да прекратят дейността си. Компанията разработва алтернативни транспортни възможности, включително използването на автобуси в случай на повреда или спиране на влакове.

Нова руска атака в Одеса

Междувременно руснаците нанесоха въздушен удар по административна сграда в Одеса. Има най-малко петима ранени и това не е окончателна "сметка" - информацията за ранените е на Олег Кипер, ръководител на Одеската военновременна администрация. Местни обществени групи съобщават, че бизнес център е в пламъци. Някои съобщения сочат, че има загинали.

An Odesa resident captured the moment a Shahed drone scored a direct hit on a business center building in the city. https://t.co/je5kCAwprv pic.twitter.com/aBt8qF5UO0 — WarTranslated (@wartranslated) September 18, 2026

Още: Удар след удар: Руско военно летище и рафинерия горят, куп руски ракети и дронове поразиха Киев и Одеса (ВИДЕО)