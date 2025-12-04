"Много опасен човек": Ермак искал да стане президент на Украйна и заблуждавал Зеленски (ВИДЕО)

Уволненият ръководител на офиса на Володимир Зеленски Андрий Ермак се е консултирал с американски експерт относно възможностите да стане президент на Украйна. Това твърди Юлия Мендел, бившият прессекретар на президента Зеленски в периода 2019 - 2021 г., която е работила в тясно сътрудничество с Ермак. В интервю за Радио Свобода Мендел нарече Ермак "много опасен човек". За момента Ермак все още не е коментирал нейното твърдения.

По думите на Мендел, Ермак се е допитал до политически консултант в Съединените щати "как да стане президент на страната" и от 2019 г. насам е "изграждал" собствена вертикална властова структура.

"Ще споделя с вас това, което знам: през 2019 г. Андрий Борисович Ермак, докато е бил в Съединените щати, е разговарял там с политически консултант и го е попитал как би могъл да стане президент. Така че Андрий Борисович има доста големи амбиции и те очевидно стигат доста далеч", казва Мендел.

Тя също така твърди, че Ермак е "подвеждал президента" и, че това не е само нейният "личен опит", а може да бъде потвърдено от "много високопоставени служители и такива, които вече са напуснали постовете си".

"Те ще си спомнят и ще се съгласят, че Андрий Борисович много често е подвеждал президента Володимир Зеленски. Той нееднократно е представял информация по начин, който е бил изгоден за него, или по начина, по който той я е интерпретирал. И много служители също нееднократно са получавали обаждания от Андрий Борисович с молба да не изпълняват задачите, които Володимир Александрович, Володимир Зеленски, им е възлагал", заяви Мендел.

"Сега, когато казвам това, ме е страх. Разбирам, че никой няма да ми повярва сега, но се моля на Бог всеки ден, благодаря на Бог, че съм жива. Защото Андрий Борисович е много опасен човек", добави Мендел. Защо я е страх? Защото, по думите й, Ермак е имал възможността на очерни всеки несъгласен или да заведе срещу него наказателно производство "без причина".

Юлия Мендел твърди, че Андрий Ермак е влияел на работата на различни държавни органи, възпрепятствал е работата на правоприлагащите органи, спирал е изпълнението на нареждания на Зеленски, блокирал е обществени поръчки, обаждал се е на чиновници, и лично на нея, като им е забранявал да правят това, което Зеленски им е нареждал, след което е прехвърлял вината върху тях.

Тя също така твърди, че знае от източници, останали в президентската администрация, че именно Ермак е убедил Зеленски, че пълномащабно нахлуване на Русия няма да има.

