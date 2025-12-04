Путин е одобрил отравянето на Скрипал с "Новичок", убило невинна жена: заключения на независимо разследване

Руският диктатор Владимир Путин вероятно е наредил атаката с нервнопаралитичното вещество „Новичок“ срещу руския двоен агент Сергей Скрипал през 2018 г. - в „безразсъдно“ демонстриране на сила, което доведе до смъртта на невинна жена, заключи на 4 декември публично разследване във Великобритания. Скрипал беше намерен заедно с дъщеря си Юлия в безсъзнание на пейка в южния английски град Солсбъри през март 2018 г., след като „Новичок“ е бил нанесен върху дръжката на входната врата на дома му, намиращ се наблизо.

Около четири месеца по-късно 44-годишната майка на три деца Доун Стърджис е починала от прекомерно излагане на отровата. Как? Партньорът ѝ е намерил фалшива бутилка парфюм, която руските шпиони са използвали, за да вкарат в страната нервнопаралитичния агент с военно предназначение, се казва в разследването.

Скрипал и полицейски служител, който отишъл в дома му, останаха в критично състояние от последиците, но се възстановиха.

Доказателства за участието на руската държава

В заключенията си председателят на независимата комисия - бившият съдия от Върховния съд на Обединеното кралство Антъни Хюз - заяви, че е сигурен, че екип от офицери от Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Русия е опитал да убие Скрипал, който е продал руски тайни на Великобритания и се е преместил там след размяна на шпиони през 2010 г.

„Стигнах до заключението, че операцията по убийството на Сергей Скрипал трябва да е била одобрена на най-високо ниво, от президента Путин“, подчертава Хюз в доклада си. „Доказателствата, че това е руска държавна атака, са неопровержими".

Русия винаги е отричала всякаква намеса, отхвърляйки обвиненията като антируска пропаганда.

Бутилката с отровата е можела да убие хиляди хора

Хюз заяви, че двамата руснаци, които са намазали "Новичок" на вратата на Скрипал, са изхвърлили бутилката с отровата, без да се съобразяват с опасността, която тя представлява за невинни хора.

По време на разследването бе съобщено, че замърсената бутилка парфюм е съдържала достатъчно отрова, за да убие хиляди хора.

Тези „изключително безразсъдни“ действия означават, че потенциалните убийци, техните началници от ГРУ и онези, които са одобрили атаката, включително самият Путин, носят морална отговорност за смъртта на Стърджис, заяви Хюз като заключение от независимото разследване.

Великобритания с нови санкции срещу ГРУ

Британската полиция вече е повдигнала задочни обвинения срещу тримата заподозрени членове на руския отряд за покушения. В четвъртък правителството обяви нови санкции срещу разузнавателната агенция ГРУ и привика руския посланик във връзка с „продължаващата кампания на враждебни действия“ на Москва.

„Обединеното кралство винаги ще се противопоставя на бруталния режим на Путин и ще нарича неговата убийствена машина с истинското ѝ име“, заяви британският премиер Киър Стармър.

Инцидентът в Солсбъри предизвика най-големите дипломатически експулсирания между Изтока и Запада от времето на Студената война, а отношенията между Москва и Лондон се влошиха още повече след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г. Великобритания предоставя значителна военна помощ на Киев.

Двама от руснаците, обвинени от Великобритания в извършването на отравянето, по-късно се появиха по руската телевизия, за да отрекат участието си. Те заявиха, че са били невинни туристи, посещаващи катедралата на града. И тримата обвинени отричат всякаква връзка с инцидента.

Не просто отмъщение

Хюз заяви, че Русия има „повишен апетит за риск”, като посочи анексирането на Крим и свалянето на пътническия самолет на Малайзийските авиолинии над Донбас - и двете събития станаха през 2014 г. Британският бивш съдия от Върховния съд каза, че се очаква атаката да остане като ярък пример за руската сила.

„Атаката срещу Сергей Скрипал от страна на Русия явно не е била просто отмъщение срещу него, а е била публично изявление - както за международната, така и за вътрешната аудитория - че Русия ще действа решително в защита на това, което счита за свои интереси“, се казва в доклада му, цитиран от Reuters.

Въпреки че Путин преди това беше обявил Скрипал за предател, разследването установява, че няма нищо, което да сочи, че двойният агент е бил в непосредствена опасност или че е можело да се направи повече, за да бъде защитен.

Второ голямо британско разследване, което стига до Путин

Докладът от 4 декември е второто голямо разследване, което обвинява Путин за атаки на британска територия срещу негови предполагаеми врагове. Разследване през 2016 г. стигна до заключението, че диктаторът вероятно е наредил убийството в Лондон на Александър Литвиненко, руски дисидент и бивш агент на службата за сигурност ФСБ, като е бил използван радиоактивен полоний-210.