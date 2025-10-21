Опита се да убие премиера на Словакия: Каква присъда получи? (ВИДЕО)

Съдът в Словакия обяви присъдата на мъжа, който стреля по премиера на страната Роберт Фицо. Покушението стана на 15 май 2025 г. Тогава 71-годишният словашки писател Юрай Цинтула стреля няколко пъти в премиера, когато Фицо излезе сред местните жители след правителствено заседание. Цинтула беше задържан. По-късно той обясни действията си с несъгласието с политиката на правителството. Фицо беше хоспитализиран с тежки наранявания и опасност за живота. След около две седмици беше изписан.

Русия ли стои зад опита за атентат срещу премиера на Словакия?

Присъдата

Съдът е преценил, че присъдата, която Цинтула заслужава е 21 години. Процесът срещу Цинтула започна през юли 2025 г. 72-годишният стрелец бе обвинен в тероризъм. Според прокурорите нападението е имало за цел да постави правителството в невъзможност да функционира. Първоначално се коментираше, че обвиняемият може да получи доживотна присъда. Нападателят е заявил пред следователите, че е стрелял по Фицо, за да го нарани, но не и да го убие, поради несъгласие с политиката на премиера относно Украйна, медиите и културата.

🇸🇰 - A Slovak court sentenced Juraj Cintula, 72, to 21 years in prison on terrorism charges for shooting and wounding Prime Minister Robert Fico in May 2024. Cintula shot Fico four times in Handlova, claiming he wanted to harm, not kill, him to protest his policies. The verdict… pic.twitter.com/zlv6acfUWi — EuroWatcher - News for you (@EuroWatcherEUW) October 21, 2025

Още: Нов инцидент с Фицо: Словашкият премиер е получил по пощата плик с куршум

Фицо заяви, че ще участва в съдебния процес, свързан с опита за покушение срещу него, само ако е необходимо. "Ако съдът трябва да ме разпита, ако има важно изслушване, разбира се, че ще се явя", каза той в реч от мястото, където точно преди година беше прострелян четири пъти. По думите му опитът за убийство е история, която обществеността не бива да забравя.

Още: Фицо притеснен от ново покушение срещу него