Хиляди бягат от пламъците в Южна Франция (ВИДЕО)

Около 5 000 души бяха евакуирани от села в Южна Франция, докато пожарникари се бореха с бързо разрастващ се горски пожар на фона на поредната гореща вълна, предаде ДПА, като се позова на местните власти. Управата на департамента Източни Пиренеи обяви, че пламъците са обхванали над 1000 хектара площ. По информация на местните власти пожарът е локализиран.

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🇫🇷 A major forest fire has broken out in southwestern France and has already engulfed 1,500 hectares, according to Pierre Renauld, prefect of the Pyrénées-Orientales department.



The fire's spread is being contained due to strong winds and the difficult accessibility of the area. pic.twitter.com/uykCpnS6lA — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) July 5, 2026

Евакуациите са засегнали жители в планински район на запад от град Перпинян. Френската телевизия BFMTV съобщи, че 1650 хектара вече са опустошени от пламъците. Жител и полицай са с животозастрашаващи изгаряния, съобщи каналът.

"Горският пожар с изключителни мащаби, който в момента бушува в Източните Пиренеи, изисква максимално мобилизиране на ресурсите за борба с горски пожари на нашата противопожарна служба, както и на силите за вътрешна сигурност и всички правителствени агенции", каза префектът Пиер Рено дьо ла Мот, цитиран от БТА.