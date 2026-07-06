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Хиляди бягат от пламъците в Южна Франция (ВИДЕО)

06 юли 2026, 6:06 часа 480 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хиляди бягат от пламъците в Южна Франция (ВИДЕО)

Около 5 000 души бяха евакуирани от села в Южна Франция, докато пожарникари се бореха с бързо разрастващ се горски пожар на фона на поредната гореща вълна, предаде ДПА, като се позова на местните власти. Управата на департамента Източни Пиренеи обяви, че пламъците са обхванали над 1000 хектара площ. По информация на местните власти пожарът е локализиран.

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Евакуациите са засегнали жители в планински район на запад от град Перпинян. Френската телевизия BFMTV съобщи, че 1650 хектара вече са опустошени от пламъците. Жител и полицай са с животозастрашаващи изгаряния, съобщи каналът.

"Горският пожар с изключителни мащаби, който в момента бушува в Източните Пиренеи, изисква максимално мобилизиране на ресурсите за борба с горски пожари на нашата противопожарна служба, както и на силите за вътрешна сигурност и всички правителствени агенции", каза префектът Пиер Рено дьо ла Мот, цитиран от БТА.

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Франция евакуация горски пожар
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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