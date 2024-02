Орбан: Изпълних мисията си, парите на Унгария няма да отидат в Украйна

"Мисията е изпълнена. Унгарските средства няма да попаднат в Украйна и имаме механизъм за контрол в края на първата и втората година. Нашата позиция относно войната в Украйна остава непроменена: необходимо е прекратяване на огъня и мирни преговори ", пише Орбан в социалната мрежа X.

Той добавя, че през декември на срещата на върха на ЕС не е било намерено решение на "два унгарски проблема".

"Страхувахме се, че средствата от фондовете на ЕС, предназначени за унгарците и блокирани от Европейската комисия, рано или късно ще попаднат в Украйна. И се страхувахме, че ресурсите ще бъдат предоставени на Украйна безконтролно за дълъг период", казва Орбан.

Mission accomplished. Hungary’s funds will not end up in Ukraine and we have a control mechanism at the end of the first and the second year. Our position on the war in Ukraine remains unchanged: we need a ceasefire and peace talks. pic.twitter.com/vui5NxPzGw