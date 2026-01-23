Орбан: В следващите 100 години нито един унгарски парламент няма да пусне Украйна в ЕС (ВИДЕО)

Унгарският премиер Виктор Орбан обвини Украйна, че се опитва да повлияе на резултатите от предстоящите парламентарни избори в Унгария, защото знае, че настоящото правителство в Будапеща няма да ѝ позволи да се присъедини към Европейския съюз. Той говори след среща на върха в Брюксел, където Европейската комисия, по думите му, представила пътна карта за присъединяването на Киев към блока до 2027 г.

„Мисля, че през следващите сто години няма да има парламент в Унгария, който да гласува за присъединяването на Украйна към ЕС“, твърди Орбан - най-проруски настроеният лидер на страна членка от Европейския съюз, който не спира да се обявява срещу санкциите на блока за Русия и да блокира пакети с финансова помощ за Украйна.

Orbán claims no Hungarian parliament will vote for Ukraine's EU membership "for the next 100 years." pic.twitter.com/FZaZWK26ia — WarTranslated (@wartranslated) January 23, 2026

Данни от независимите социологически агенции и институти в Унгария обаче показват, че опозиционната партия "Тиса" на проевропейския лидер Петер Мадяр води пред "Фидес" на Виктор Орбан. В някои проучвания разликата стига до 12% преднина за "Тиса", макар че постепенно тя се топи. Вотът е през април 2026 г.

Орбан: Украйна опитва да смени правителството в Будапеща

„Не искаме те да се присъединят към ЕС“, посочи още Орбан за украинците и добави, че именно затова Киев се интересувал от победата на опозицията и се опитвал да се намесва във вътрешните работи на Будапеща. „Трябва да признаем, че украинците ще бъдат активни участници в унгарската кампания, защото е в техен основен интерес да сменят правителството в Унгария. Не съм възхитен от това и ще се борим срещу него", жалва се Орбан, чиито думи с гордост са цитирани и в рупорите на кремълската пропаганда като ТАСС.

"Такъв беше случаят преди четири години, когато те агитираха за нашите опоненти. Това се случва отново, защото те знаят, че проукраинско правителство може да дойде на власт само ако ни отстранят", продължи с тезата на Орбан външният министър Петер Сиярто. За него битката не е между войната на диктатора Владимир Путин и мира, а между мира и дали Зеленски "ще вземе парите" на унгарците.

Орбан продължи спора със Зеленски от Давос

Виктор Орбан продължи и спора си с Володимир Зеленски, който започна на Световния икономически форум в Давос. "Няма нищо ново в това, че с наближаването на изборите в Унгария той отново се нахвърли върху унгарското правителство и лично върху мен. Изненадващо е, че в речта си той разкритикува и всички останали европейски лидери. Той счита, че помощта, оръжията и решимостта на Европа за Украйна са недостатъчни", коментира унгарският министър-председател след думите на Зеленски, че "Всеки "Виктор", живеещ с парите на Европа, но продаващ интересите й, заслужава плесница".

"Не се наложи да се чака дълго за отговора на Брюксел: вчера вечерта Урсула фон дер Лайен представи пътната карта за развитието на Украйна. В него брюкселците са приели всички украински искания. 800 милиарда долара за Украйна, ускорено присъединяване към ЕС до 2027 г., допълнителна помощ до 2040 г. И ние имаме какво да кажем по този въпрос. Предстои национална петиция, с която да съобщим на Брюксел: ние няма да плащаме!", гордо съобщава във Facebook отказващият да защити жертвата Виктор Орбан.

