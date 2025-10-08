Оръжията на НАТО срещу руските дронове в Европа – списък с наличното (ОБЗОР - ВИДЕО)

Опасността от война между Русия и НАТО расте напоследък много сериозно – инцидентите с руските изтребители във въздушното пространство на Естония, както и появата на неидентифицирани дронове на редица места в Европа, най-вече летища (Копенхаген, Осло, Мюнхен), пращат тревожни сигнали. Затова Старият континент опитва да действа – с т.нар. стена от дронове на източния си фланг.

Какво обаче ще представлява тя? Военни експерти казват, че това трябва да е интегрирана система, която свързва радарни системи и оборудване с ПВО системи, за да може своевременно да бъдат откривани и унищожавани заплахи от въздуха.

С какво разполага Европа? В свой материал Bloomberg хвърля известна светлина. Начело като ПВО са германската IRIS-T и NASAMS, но те противодействат на по-големи заплахи – крилати/балистични ракети и самолети. Друга ПВО система е Skyranger на германския и европейския оръжеен производител номер едно Rheinmetall, от нейния клас е и германската Gepard, които по същество са зенитни оръдия. Що се отнася до радарите, за пример е посочен TRML-4D на Hensoldt, но с уточнение, че това отново е система, насочена към по-големи обекти и тя може да се затрудни да открива по-малки цели като дронове.

Алиансът няма правилния вид оръжия на правилните места, за да се справи с рояци евтино направени дронове, които биха могли да преминат през неговата територия, е констатацията на Bloomberg. И още една – в момента НАТО би било принудено да унищожава евентуално голямо количество дронове с оръжия, които са много по-скъпи от безпилотните летателни апарати и струва много повече да бъдат задействани, отколкото би струвала евентуалната атака с дронове.

Системи, използващи лазери, които са скъпи за производство, но не струват почти нищо за употреба, и евтини дронове-прехващачи са сред инструментите, които могат да се справят с проблема. Много отбранителни компании са разработили прототипи на лазери, но технически проблеми досега са ги възпрепятствали от широкомащабна употреба.

Друг слой в стената от дронове – електронното заглушаване. НАТО вероятно ще разчита много на него. Само че войната в Украйна показа следното - Украйна и Русия са в технологична надпревара за намиране на нови начини за заглушаване и деактивиране на дронове. Много дронове сега използват автономна навигация, вместо да бъдат управлявани от оператор, докато други могат да превключват честоти, за да избегнат заглушаване. А FPV дронове на по-къса дистанция с оптични кабели (20-30 километра) са практически недосегаеми за заглушаване. Затова НАТО гледа към украинския опит – Украйна разчита на мобилни радари и дори ползва приложението Air Alert, в което най-обикновени хора могат да подават сигнали за дронове. Огневи групи с картечници и дори модифицирани селскостопански самолети, както и хеликоптери, се използват в Украйна за сваляне на дронове – от борда им се стреля с картечници или оръдия. Украинските дронове-прехващачи отчитат успехи в свалянето на руските модификации на "Шахед" ("Геран"), но и руснаците вече слагат реактивни двигатели на по-нови поколения "Геран", за да маневрират и бягат от прехващачи. През октомври, базираната в Мюнхен старт-ъп компания Tytan Technologies подписа споразумение с Германия за разработване на система за защита на критична инфраструктура. Tytan заяви, че прави дронове-прехващачи с изкуствен интелект, които ще разполагат с автономно прехващане на цели и ще струват по-малко от традиционните системи за противовъздушна отбрана.

В технологичната надпревара между Киев и Москва обаче много често от руска страна има потресаващи "иновации" поради факта, че заради централизираната система благата, дори когато става въпрос за оръжия и печелене на война, отиват само при "наши хора" - пример:

На фронта на информационната война от руска страна има дори по-големи абсурди – бившият руски президент и експремиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, обяви в Телеграм, че Украйна щяла да стреля с ракети "Томахоук" по Париж, Берлин и Варшава, ако ги получи от САЩ. Подобно на Медведев, и други слуги на руския диктатор Владимир Путин – например руските депутати Леонид Слуцки, Максим Иванов и Владимир Джабаров, обявиха как ако Доналд Тръмп даде „Томахоук“ на Украйна, рискът за Трета световна война се увеличава, защото Русия ще трябва да нанесе превантивен удар. Такива информационни кампании на Кремъл имаше и преди Запада да прати на Украйна други важни оръжия – HIMARS, западни танкове, F-16, коментира ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Руските военни блогъри коментират, че в руската армия има нова промяна на командно ниво. Генерал Сергей Кисел е станал зам.-командващ северната група на руските сили, която воюва в пограничните райони на Суми и Харковска област. Кисел има боен опит от Сирия и командваше руската Първа танкова армия на страта на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 година, но беше свален от поста заради провала му да превземе град Харков и след това беше пратен в Сирия. А че руснаците търсят и още войници личи от указ на губернатора на Рязанска област Павел Малков – с него се увеличава еднократната премия за влезли в руската армия чужденци (граждани на бившите съветски републики) на 574 000 рубли, а за успели да доведат в руската армия такива хора има бонус от 80 460 рубли. Премиите за чужденци и лица без гражданство, влизащи в руската армия от Рязанска област, бяха въведени през август, 2025 година. Пример как се "вербуват" чужденци за руската армия в долното видео: индиец, който отива да учи в Русия, бива арестуван по обвинение за притежание на наркотици и осъден на 7 години затвор. И веднага предложение – ако не искаш да лежиш, записваш се в руската армия. Индиецът е пленен след само 3 дни на фронта в Украйна – Още: Потресаващи данни: За първи път бе публикувана руска статистика за загубите в руската армия през 2025 г.

Ukrainian soldiers captured an Indian national. Majoti Sahil Mohamed Hussein, a 22-year-old citizen of India, spent only three days on the front line. He said he came to Russia to study but was caught with drugs and sentenced to seven years in prison. Immediately after that, he… pic.twitter.com/HtYYkXUzzi — WarTranslated (@wartranslated) October 7, 2025

Интензивността на бойните действия в Украйна не се променя особено, но остава много висока. На 7 октомври е имало 200 бойни сблъсъка съгласно данните на украинския генщаб, т.е. със 7 повече на дневна база. Руснаците са хвърлили 177 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 34 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 10 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5012 изстреляни снаряда, като това е с около 500 повече на дневна база. Руската армия е използвала 6159 FPV дрона, което е с около 850 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Fighters of the 44th Artillery Brigade destroyed several guns, ammunition, and Russian launch positions using drones. pic.twitter.com/Th1mtVsoOE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 7, 2025

Това, което прави впечатление, е силният руски натиск в северната част на Харковска област, при Вовчанск – цели 29 руски пехотни атаки там за последните 24 часа. Най-горещо е в Покровското направление, но там има спад на дневна база на активността – 46 отбити руски пехотни атаки там, с 13 по-малко спрямо 6 октомври. Още 32 руски пехотни атаки са отблъснати в съседното от юг Новопавловско направление, по информация на украинския генщаб. В Торецкото направление е имало 18 руски пехотни атаки, в Лиманското – 12. По-голяма руска активност има и в Запорожка област – 11 руски пехотни атаки при Гуляйполе, където руснаците изглежда са превзели село Нововасилевско, още 8 в направлението при Орехов, където от няколко седмици основните боеве са при и в Степногорск, а руснаците се мъчат да стигнат до позиции, от които артилерията им ще влезе в обсег за директна стрелба по град Запорожие. Руски военни телеграм канали се оплакват, че в района на Степногорск украинците разполагат с огромно количество дронове и изстрелват десетки.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, повтаря официалната информация на самото министерство за Северското направление, което е спомагателно от юг на Лиманското: превзети от руснаците са селата Виймка и Федоровка, това помагало руснаците да напреднат и все някога да стигнат до директна атака на Северск. Но колегите им от "Два майора" пишат, че "освобождаването" на Федоровка е прибързано обявено. За Купянското направление "Рибар" се надъхва, че руски войници приближили магистрала Н-26 и с това се създавали условия за руско настъпление в самия град.

Във Феодосия, Крим, продължава да гори основният петролен терминал, който беше ударен при поредната масирана украинска въздушна атака - 3 денонощия:

For the third consecutive day, the drone-hit marine oil terminal in occupied Feodosia continues to burn. The fire has spread to adjacent storage tanks. https://t.co/jRaBpZ89OS pic.twitter.com/cREFCJBC6P — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 7, 2025

