08 октомври 2025, 11:40 часа 249 прочитания 0 коментара
Ивелин Михайлов бил извикан в централата на ГЕРБ през 2023, заради сръбската премиерша

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов разказа пред медиите в парламента, че през 2023 година бил извикан в централата на ГЕРБ, заради сръбската премиерша. "Аз като предприемач съм бил в същото положение Бойко Борисов да ме изнудва заради външен интерес. Беше ме извикал в централата на ГЕРБ пролетта на 2023, за да каже, че във Ветрино трябва да се сложат ветрогенераторни перки, защото сръбската премиерша го е помолила за това нещо", коментира Михайлов. 

Статията в "Уолстрийт Джърнал"

Лидерът на "Величие" коментира и статията в "Уолстрийт Джърнал", където се споменава срещата на Борисов с Тръмп - младши, "Турски поток" и "Магнитски".

"САЩ най-накрая взеха позиция относно управлението в България и това, което те ни показаха в статия в "Уолстрийт Джърнал" и какво всъщност е извършил Бойко Борисов", смята Михалйов. 

Според него той е изтъргувал национален интерес и стратегически за България обекти за хора, които са санкицонирани по "Магнитски". 

По думите му лидерът на ГЕРБ "платил на неправилния лобист", който да му уреди срещата. 

"Това, кото е направил Бойко Борисов е да плати на неправилния лобист, който да му уреди среща с Тръмп-младши и от там да направи това гнусно предложение за България да изтъргува стратегически обекти. Перидоът, когато това се случи, аз знаех за желанието за продажба на "Лукойл" и знаех, че има сделка, при която близки до Бойко Борисов купиха "Газпром", за да може по този начин да си получат комисионната от турците и това щеше да е нова корупционна схема с изпиране на средства през "Газпром", твърди още Михайлов. ОЩЕ: "Там ще му е трудно да излъже": Мирчев призова Борисов да даде интервю за "Уолстрийт Джърнал"

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Уолстрийт джърнъл Ивелин Михайлов Величие 51 Народно събрание
